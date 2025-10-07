TVP przerywa emisję „Rolnik szuka żony”. Program znika z anteny

Telewizja Polska ogłosiła pilne zmiany w ramówce. W niedzielę, 12 października nie zobaczymy kolejnego odcinka ulubionego reality show Polaków.

„Rolnik szuka żony”. Przerwa po czterech odcinkach

Za nami cztery odcinki nowej edycji „Rolnik szuka żony”, w której uczestnicy próbują znaleźć miłość wśród kandydatów zaproszonych na swoje gospodarstwa. W ostatnich epizodach emocji nie brakowało. Pojawiły się pierwsze zgrzyty, rozczarowania i rodzące się uczucia.

Polały się już łzy kandydatki onieśmielonej spotkaniem z rolnikiem i osobistymi pytaniami przy rodzinnym stole. Krzysztof z Podlasia odprawił dwie kandydatki. Jedna z nich ukryła przed nim istotny sekret — miała dzieci. Gabriel odrzucił dziewczynę, która cieszyła się zbyt dużą popularnością w mediach społecznościowych. Basia, jedyna rolniczka w 12. edycji show, przeżyła szok i stres, kiedy wszyscy kandydaci jednocześnie nawiedzili ją na gospodarstwie. Z zapowiedzi wynika, że jednego z nich będzie chciała się szybko pozbyć, ale… tego w najbliższą niedzielę nie zobaczymy.

Dlaczego nie będzie nowego odcinka „Rolnika”?

Piąty odcinek programu miał pojawić się na antenie w niedzielę, 12 października, jednak TVP podjęła decyzję o przerwaniu emisji randkowego show. Na szczęście to tylko chwilowa zmiana. Tego dnia bowiem stacja pokaże na żywo mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata, w którym Polska zmierzy się z Litwą. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:45 i w całości zajmie pasmo emisyjne.

Publiczny nadawca poinformował, że przerwa jest tylko tymczasowa. „Rolnik szuka żony” powróci tydzień później, w niedzielę 19 października 2025 r. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych stacja zachęciła fanów do kibicowania biało-czerwonym. „Widzimy się już 19 października, a za tydzień — kibicujemy!” — czytamy w oświadczeniu TVP.

