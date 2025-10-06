„Rolnik szuka żony”. Polały się łzy na gospodarstwie Krzysztofa. Wszystko przez jedno pytanie

Czwarty odcinek programu „Rolnik szuka żony” dostarczył widzom prawdziwych emocji. Na gospodarstwie Krzysztofa wydarzyła się scena, która poruszyła nie tylko uczestników, ale i widzów przed telewizorami. Wystarczyło jedno, pozornie zwyczajne pytanie, by jego kandydatka Agnieszka rozpłakała się przy stole.

„Rolnik szuka żony”. Niewinne pytanie, które wywołało łzy

Rozmowa przy stole zaczęła się spokojnie. Krzysztof zapytał Agnieszkę o rodzinne strony. Kobieta odpowiedziała, że pochodzi z Podkarpacia i dodała, że często odwiedza swojego tatę. Wtedy do rozmowy włączył się ojciec rolnika, pytając: „Sam?”. Kandydatka potwierdziła, że tak, jej tata jest sam.

Potencjalny teść chciał dowiedzieć się więcej i zapytał, czy ojciec Agnieszki „gospodarzy”. To pytanie okazało się wyjątkowo trudne. 30-latka wstała od stołu, a w jej oczach pojawiły się łzy. Udało jej się tylko wyszeptać: „Przepraszam”.

„Jestem zbyt emocjonalna” – wyznała Agnieszka

Krzysztof natychmiast ruszył za kandydatką, próbując ją uspokoić i dodać otuchy. „Bardzo cię przepraszam. Czasami się zdarza” – powiedziała Agnieszka, ocierając łzy. „Ja też tak mam” – odpowiedział rolnik, starając się ją pocieszyć. „Jestem zbyt emocjonalna” – dodała kobieta, tłumacząc swoją reakcję.

Po chwili Krzysztof, już przed kamerami, przyznał, że był poruszony tym, co się wydarzyło. Zareagował natychmiast. „Wzruszyła się, bo zaczęliśmy temat o jej rodzinie. Może za szybko... Widocznie jest coś takiego…” – tłumaczył. „Pocieszyłem ją, przytuliłem i jest dobrze” – zapewnił z uśmiechem. Czwarty odcinek „Rolnik szuka żony” po raz kolejny udowodnił, że w tym programie nie brakuje prawdziwych emocji – czasem wystarczy sekunda, by odkryć, jak bardzo wrażliwi jesteśmy.

