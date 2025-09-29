„Rolnik szuka żony”. Krzysztof odprawił kandydatki. Jedna ukryła prawdę

W trzecim odcinku 12. edycji programu „Rolnik szuka żony” w centrum uwagi znalazł się najmłodszy uczestnik show, Krzysztof, który postanowił pożegnać aż dwie kandydatki. Powód?

Krzysztof z „Rolnik szuka żony” odkrył zatajoną prawdę

Obie miały dzieci, a jedna z nich ukryła ten fakt w liście. Dla rolnika, który od początku podkreślał, że chce budować rodzinę „od zera” tym większy, że od początku podkreślał, że dla niego ważna jest szczerość i zaufanie. Największe poruszenie wzbudziła sytuacja z Ulą. Początkowo kobieta nie przyznała się, że jest mamą, a prawda wyszła na jaw dopiero w rozmowie twarzą w twarz.

„Chciałabym z tobą porozmawiać. Nie na wizji, nie przed kamerami. [...] Nie ukrywam, że trochę się boję, że zostanę przez to odrzucona, bo już wiele razy tak było” — wyznała Ula. „Ale to lepiej powiedzieć, niż zostawić, bo to dla mnie bardzo ważna decyzja” — odpowiedział Krzysztof.

Kiedy kobieta zapewniała, że w liście wspomniała o córce, rolnik był w szoku. „Nie, nie pisałaś tego w liście. Nie, tego nie było” — mówił wzburzony. Dodał, że trudno mu wyobrazić sobie wzięcie odpowiedzialności za wychowanie dziecka, które nie jest jego. Drugą kandydatką była Natalia, która od początku otwarcie mówiła o macierzyństwie. Jednak i ona usłyszała od Krzysztofa, że nie widzi dla niej miejsca u swojego boku.

Decyzje rolników. Kto pojedzie do gospodarstw?

Ostatecznie Krzysztof pożegnał się z Ulą i Natalią. Na Podlasie zaprosił jedynie Agnieszkę, która od początku jest jego faworytką, oraz Milenę. „Chodzi bardziej o charakter i o to. Na przykład Ula nie napisała w liście, że ma dzieci, a później wyszło, że to ukrywała. To było decydujące” — tłumaczył przed kamerami.

Decyzje podejmowali także pozostali uczestnicy. Roland zaprosił Karolinę, Olę i Kasię. Arkadiusz zdecydował się na dwie Patrycje i Olę. Gabriel wybrał Klaudię, Karolinę i Weronikę. Z kolei Basia postawiła na Grzegorza, Michała i Mateusza.

