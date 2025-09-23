Skandal w „Rolnik szuka żony”. Krzysztof mówi o kłamstwie kandydatki

„Rolnik szuka żony” nie przestaje zaskakiwać. Szokująco będzie dopiero w kolejnym odcinku. Widzowie będą świadkami nie tylko wzruszeń i zauroczeń, ale też sytuacji, które mogą zakończyć się skandalem.

Emocje i wpadki w 12. edycji „Rolnik szuka żony”

Drugi odcinek hitu TVP przyniósł pierwsze randki i rozmowy, które pozwoliły uczestnikom lepiej poznać swoich kandydatów. U Rolanda pojawiły się łzy – jedna z pań nie potrafiła opanować wzruszenia i rozpłakała się podczas spotkania. Z kolei u Basi atmosfera była napięta. Jeden z jej kandydatów postanowił wycofać się z programu, a inny, traktując ją zbyt poufale, wprawił uczestniczkę w zakłopotanie.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak sytuacja u Krzysztofa. 28-letni Krzysztof z Podlasia przejął po rodzinie 100-hektarowe gospodarstwo. To pasjonat rolnictwa, który nie wyobraża sobie życia poza swoją ziemią. W życiu prywatnym ma za sobą dwa poważne związki, ale dziś deklaruje, że jest gotów na prawdziwą miłość i założenie rodziny. „Chcę się zakochać i wierzę, że szczęściu wystarczy tylko odrobinę pomóc” – mówił przed programem.

Krzysztof czuje się oszukany?

Rolnik już na początku zwrócił uwagę na Agnieszkę, ale nie ukrywał, że podoba mu się także Natalia, samotna matka, oraz Ula, starsza od niego o sześć lat. Wydawało się, że jego relacje rozwijają się dobrze, aż do momentu, gdy wyszło na jaw, że jedna z kobiet nie powiedziała mu wszystkiego. „Wyszły różne takie informacje, o których nie napisała w liście i w końcu mi się wygadała” — mówił w zapowiedzi odcinka wyraźnie zdenerwowany uczestnik.

Czy kandydatka odpadnie z programu? Nie wiadomo jeszcze, o którą z kandydatek chodzi, ale widzowie są poruszeni i zastanawiają się, jakie konsekwencje będzie miało zatajenie prawdy. Czy Krzysztof zdecyduje się zakończyć tę znajomość? A może sprawa przybierze jeszcze poważniejszy obrót? Odpowiedź padnie już w kolejnym odcinku „Rolnik szuka żony”, który TVP pokaże w niedzielę, 28 września.

