Gwiazda „Rolnika” może już spać spokojnie. Stalker usłyszał wyrok

Gwiazda 8. edycji „Rolnik szuka żony” Kamila Boś, znana widzom jako „Królowa pieczarek”, w końcu doczekała się sprawiedliwości.

Stalker upatrzył sobie Kamilę Boś z „Rolnika”

Po miesiącach strachu i nerwów sąd wydał wyrok wobec mężczyzny, który nachodził rolniczkę i zasypywał ją niechcianymi wiadomościami. 18 września stalker usłyszał wyrok – trafi za kratki na 4 miesiące i nie ma prawa zbliżać się do Kamili na odległość mniejszą niż 100 metrów. „Nie spodziewałam się takiego wyroku, więc tym bardziej się cieszę. Tak, cieszę się, bo nauczmy się ponosić odpowiedzialność za swoje czyny! Mam nadzieję, że każdy, kto będzie miał taki głupi pomysł [...] powstrzyma się!” — napisała Kamila w sieci, nie kryjąc ulgi.

Kamila, która po programie zgromadziła na Instagramie ponad 193 tysiące obserwujących, od dawna walczyła z natarczywym zachowaniem mężczyzny. Początkowo ograniczał się do wysyłania wiadomości, ale z czasem zaczął sugerować, że pojawia się także w pobliżu jej domu. Pierwsza rozprawa odbyła się w kwietniu 2025 roku, lecz została przesunięta. Sama rolniczka przyznawała, że to doświadczenie było dla niej bardzo stresujące.

Gwiazda „Rolnika” apeluje: „Nie bójcie się zgłaszać”

Jeszcze w lipcu zdradziła fanom na Instagramie, że sytuacja wciąż się powtarza. We wrześniu sprawa miała swój finał. Kamila podkreśliła, że na decyzję sądu wpłynął fakt, iż oskarżony miał już wcześniej podobne sprawy. „Na rozprawie plątał się w zeznaniach” — ujawniła.

Rolniczka zaapelowała do swoich fanów, by nie lekceważyli podobnych sytuacji. „Nie bójcie się zgłaszać takich spraw” — napisała, dziękując jednocześnie wszystkim za wsparcie. Pod jej wpisem pojawiło się już mnóstwo komentarzy i gratulacji. Dopisały się także celebrytki, m.in. Joanna Osypowicz, czy Paulina Krupińska.

Czytaj też:

Ależ wpadka w „Rolnik szuka żony”. Arek natychmiast odrzucił kandydatkęCzytaj też:

Burza wokół „Rolnik szuka żony”. Fani wściekli na decyzję TVP