Trzy produkcje hitami weekendu. Nie ma mocnych na TVP

TVP zgarnia wszystko! Weekend należał do Telewizji Polskiej, a widzowie tłumnie zasiedli przed ekranami. W ramówce królowały emocje – od miłosnych historii, przez muzyczne rywalizacje, aż po sensacyjne zwroty akcji w nowym serialu kryminalnym. Wyniki oglądalności mówią jasno: publiczność wybrała TVP.

„Rolnik szuka żony” wrócił z przytupem

Premierowy odcinek 12. edycji kultowego reality show TVP1 w niedzielny wieczór, 14 września, w szczytowym momencie przyciągnął przed telewizory ponad 1,7 mln osób. Średnia oglądalność wyniosła ponad 1,5 mln przy udziale 16,4 proc., co oznacza lepszy start niż rok temu. To właśnie „Rolnik szuka żony” został najchętniej oglądanym programem weekendu w TVP.

„The Voice of Poland” coraz mocniejszy

Coraz większe zainteresowanie budzi także 16. edycja muzycznego show Dwójki. Drugi odcinek, pokazany w sobotę, 13 września, zgromadził przed ekranami ponad 1,4 mln widzów, a w najlepszym momencie śledziło go nawet 1,7 mln. Udział programu w rynku wyniósł 16,4 proc., co dało mu wysoką lokatę w zestawieniu TOP10 najpopularniejszych pozycji weekendu.

„Drelich” – nowy kryminalny hit

Nie zawiodła również nowość TVP1 – serial sensacyjny „Drelich”. Premierowy odcinek w niedzielę obejrzało średnio blisko 1,2 mln osób, a w szczycie ponad 1,4 mln. Udział produkcji wyniósł 11 proc., dzięki czemu „Drelich” znalazł się w gronie dziesięciu najchętniej oglądanych programów weekendu. Serial, powstały we współpracy TVP i ATM Grupy, można oglądać także w serwisie TVP VOD.

Wysoką widownię w sobotę zebrał również „Rodzinka.pl”, który przyciągnął ponad 1,1 mln widzów. Z kolei serwis informacyjny „19.30” utrzymał mocną pozycję w ramówce. Sobota okazała się szczególnie udana dla TVP2, która została liderem wśród wszystkich anten z wynikiem 7,9 proc. udziałów. Łącznie cała grupa Telewizji Polskiej zdobyła w ten dzień aż 25,6 proc. rynku.

