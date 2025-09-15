„Taniec z gwiazdami” odsłania kulisy. Tylko w jednym miejscu

Kamery zajrzą za kulisy programu, ale nie zobaczymy tego w telewizji. Wszystko emitowane będzie tylko w jednym miejscu.

Kulisy „Tańca z gwiazdami”

Polsat ogłosił, że premierze 30. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” towarzyszyć będzie specjalny cykl z backstage’em. Nie pojawi się on jednak w ramówce, lecz jedynie na profilach stacji i samego programu w mediach społecznościowych.

Za relacje odpowiadają dobrze znani widzom tancerze Julia Suryś i Wojciech Kucina. „Zawodowi tancerze wcielą się w rolę wyjątkowych reporterów – będą relacjonować backstage, pokazywać przygotowania do odcinków na żywo oraz zaglądać na treningi par” – zapowiadają producenci. Duet prowadzących ma rozmawiać z uczestnikami tuż po niedzielnych występach, a także podczas przerw reklamowych w trakcie transmisji telewizyjnych. W planach są również krótkie rolki z jurorami i gospodarzami show, które będą trafiały do sieci w tygodniu.

Nie jest to pierwszy raz, gdy widzowie mogli podejrzeć kulisy. Jesienią 2024 roku cykl zza kulis nadawała Eska TV z Grupy Polsat Plus, a gospodarzami byli Ola Kot, Sylwia Madeńska i Krzysztof „Jankes” Jankowski.

Jubileusz na parkiecie

Trzydziesta edycja wystartowała 14 września. Program będzie można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19.55. „Taniec z gwiazdami” debiutował w 2005 roku w TVN, który zrealizował 13 edycji. Od 2014 roku show gości w Polsacie.

W jubileuszowej odsłonie zobaczymy 11 par. Na parkiet wyjdą m.in. Tomasz Karolak z Izabelą Skierską, Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną też Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska oraz Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską. Po raz pierwszy w historii programu zatańczy żeńska para – Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.

Twórcy obiecują wyjątkową edycję z udziałem gwiazd, tancerzy i prowadzących z poprzednich lat.

