Maciej ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” wywołał burzę. Widzowie: „Czerwona flaga”

Wystarczył jeden odcinek, by wokół niego rozpętała się prawdziwa burza. Maciej Kubik, uczestnik 11. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”, wzbudza ogromne emocje. Internet rozgrzały komentarze dotyczące jego intencji co do udziału w programie, a także stylu życia, który nie wszystkim widzom przypadł do gustu.

Mentor uczestnikiem „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

TVN od lat serwuje widzom eksperyment społeczny, w którym obce sobie osoby stają na ślubnym kobiercu. Choć koncepcja budzi mieszane reakcje, show wciąż przyciąga tysiące fanów, żywo komentujących każdą edycję. W najnowszym sezonie głośno zrobiło się o Macieju Kubiku – przedsiębiorcy i mentorze biznesowym z Krakowa, który postanowił spróbować szczęścia przed kamerami.

34-latek podkreśla, że żyje intensywnie. „Mój mózg jest przegrzany, ale energii fizycznej mam bardzo dużo” – mówił w programie, zdradzając, że jego dzień zaczyna się o piątej rano i kończy późnym wieczorem. Przyznał też, że jego impulsywny charakter może być sporym wyzwaniem dla partnerki. Kubik aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie zgromadził liczne grono obserwatorów. Tam przedstawia się jako mentor biznesowy, pisząc: „Witam Cię na moim profilu, w miejscu, gdzie przedsiębiorczość spotyka się z historiami o pieniądzach, życiu i ludziach. Nazywam się Maciej Kubik i od 9 lat zajmuję się biznesem”. W swoich postach deklaruje: „Nie obiecuję szybkich zysków. Stawiam na przejrzystość i długoterminową strategię, bo wiem, że pieniądze działają inaczej, niż myśli większość ludzi”.

Burza w sieci. „Jedna wielka czerwona flaga”

Choć przedstawił się jako człowiek pełen pasji i energii, internet szybko zareagował krytyką. Widzowie nie kryją wątpliwości, czy Maciej rzeczywiście przyszedł do programu, by znaleźć miłość. „Każdy, kto ma złe przeczucia wobec tej osoby — intuicja dobrze mu podpowiada. Jako osoba, która go zna, potwierdzam, że uczucia miałam takie same. Panu się chyba zamarzyła teraz kariera w tv…” – napisała jedna z internautek.

Nie brakuje też ostrych opinii pod jego adresem: „Jedna wielka czerwona flaga: perfekcjonista, pedant, pracoholik… On to będzie układał kobietę pod siebie…”, „Boże przecież to instagramowicz, który chce się wybić. Te ekspertki tego nie widzą, czy co?”, „Mam złe przeczucia co do niego”, „Mega dziwny, będzie skandal”.

Choć na profilu „Ślubu” pojawiła się lawina krytycznych komentarzy, Maciej ma również swoich obrońców. „Bardzo sympatyczny człowiek”, „Jak to możliwe, że sam nie znalazł żony. Mega facet, mam nadzieję, że się nie pomylę co do tej osoby” – piszą internauci w komentarzach.

