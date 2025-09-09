„Nasz nowy dom” to już nie tylko dom. Sprawdź, co się zmieni od czwartku

„Nasz nowy dom” wchodzi w jubileuszowy, 25. sezon i jak zapowiadają twórcy, widzowie nie mają co liczyć na spokojny seans. Będzie mocno, szczerze do bólu — jak zawsze, ale nie zabraknie też nowości.

„Nasz nowy dom”. Dom to coś więcej niż cztery ściany

Elżbieta Romanowska nie kryje, że nowe odcinki dostarczą prawdziwego kalejdoskopu uczuć. „Historie naszych bohaterów do łatwych absolutnie nie należą” – przyznaje prowadząca w rozmowie z Polsatem. Aktorka dodaje, że ekipa jej programu nie zwalnia tempa i na pewno będzie jeszcze „zaskakiwać”.

Romanowska zdradziła, jakie zmiany czekają widzów w nowym sezonie. W 25. sezonie na warsztat trafią nie tylko pokoje i kuchnie, ale też ogrody i tarasy. Wszystko po to, by bohaterowie mogli w końcu cieszyć się spokojem i relaksować również na świeżym powietrzu. „Dom to nie jest tylko budynek, ale też to, co go wokół otacza. Trzeba poszerzyć pole remontu” – tłumaczy prowadząca.

To nie koniec zmian. Każdy odcinek potrwa aż godzinę, co pozwoli pokazać więcej realnych prac remontowych, a przy tym odsłoni zakulisowe smaczki.

W pierwszym odcinku – samotna matka z trójką dzieci

W premierowym odcinku poznamy historię Pani Judyty, która sama wychowuje troje dzieci: nastoletnie córki Kingę i Julię oraz syna Szymona. Związek z ojcem dzieci nie wytrzymał próby czasu, kiedy okazało się, że Szymon ma zespół Downa. Od tego czasu Julia dzielnie walczy zarówno z przeciwnościami, jakie stoją na drodze samotnego rodzica dziecka z niepełnosprawnością, jak i ze zwykłymi, codziennymi problemami. Jedną z największych przeszkód w życiu rodziny jest brak domu, zapewniającego wszystkim odpowiednie bezpieczeństwo. Choć odkupili od gminy połówkę starego budynku, na razie mieszkają w wynajętym lokum. Z powodów finansowych większość prac remontowych we własnym domu, które i tak prowadziła samodzielnie pani Judyta, zatrzymała się już w fazie projektowej. Kobieta poważnie rozważa jednak przeprowadzkę do niewykończonego budynku, bo po prostu nie stać jej na dalszy wynajem. Na ratunek rusza ekipa programu „Nasz nowy dom”.

„Nasz nowy dom” już w czwartek o godz. 20:30 w Polsacie.

Czytaj też:

Awantura o „Taniec z Gwiazdami”. Narzeczona Hakiela uderza w PolsatCzytaj też:

Katarzyna Zillmann nie kryła wzruszenia. „Mam ochotę się popłakać”