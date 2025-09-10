Szokujące wieści. Odchodzi z telewizji po 40 latach na ekranie

To koniec jednego z najdłużej emitowanych talk-show w Polsat Cafe. Program „W bliskim planie”, który od lat prowadziła Alicja Resich, nie wróci do jesiennej ramówki stacji. Informację potwierdziła sama dziennikarka, przyznając, że po czterech dekadach pracy w mediach potrzebuje odpoczynku.

„Czuję zmęczenie materiałem”

Jeszcze wiosną widzowie mogli oglądać nowe odcinki, ale teraz format znika z anteny. „Zostałam poinformowana o zakończeniu produkcji tego programu” – powiedziała w rozmowie z „Presserwisem” Alicja Resich, dodając, że jest otwarta na dalszą współpracę z Polsatem.

Z kolei w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl dziennikarka zdradziła, że sama także myślała o odejściu. „Byłam na antenie kilkanaście lat i przyznam szczerze, że ja również chciałam zakończyć współpracę. Pracuję w telewizji ponad 40 lat i czuję zmęczenie materiałem” – wyznała. „Teraz przerwa, ale mam jeszcze inne projekty na uwadze” – dodała tajemniczo. Podsumowanie niczym zakończenie sezonu dobrego serialu, które zostawia uchyloną furtkę na... kolejną odsłonę?

Ikona telewizji zniknie z telewizji?

Alicja Resich to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Przez lata związana była z TVP, gdzie prowadziła takie programy jak „Wieczór z Alicją”, „A la show”, „Kawa czy herbata?” czy „Na wyłączność”. Kierowała też redakcją „Pytania na śniadanie”. W Polsacie pojawiła się już na początku XXI wieku, gdy na głównej antenie prowadziła program „Zerwane więzi”. Do Grupy Polsat Plus wróciła w 2017 roku z formatem „W bliskim planie”, najpierw emitowanym w Polsat News i Polsat News 2, a od 2020 roku w Polsat Cafe.

Jak wynika z wypowiedzi dziennikarki, choć talk-show znika z anteny, ona sama nie pali za sobą mostów. Widzowie mogą więc jeszcze liczyć na jej powrót, ale już w zupełnie innym projekcie.

