Pięć zarzutów dla dziennikarza TVN24. Prokuratura ujawniła szczegóły

W piątek 11 kwietnia br. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został zatrzymany dziennikarz TVN24 i TVN24 BiS. Okazało się, że Mateusz W. jest podejrzanym w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. W tym samym postępowaniu zarzuty usłyszał były komendant główny policji Zbigniew M. oraz były członek zarządu spółki Orlen Ochrona Rafał P. Ujawniono też właśnie, że pracownikowi znanej stacji postawiono aż pięć zarzutów.

Mateusz W. oskarżony

W środę 16 kwietnia br. rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przekazała, że Mateuszowi W. śledczy postawili pięć zarzutów. Wcześniej prokuratura nie informował o co jest on podejrzany. Tym samym okazało się, że dziennikarzowi zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od listopada 2023 do października 2024 roku. Grupa miała zajmować się przestępstwami skarbowymi, gospodarczymi i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.

Chodzi m.in. o "utrudnianie prowadzenia postępowań przez organy ścigania poprzez udzielenia wsparcia sprawcom przestępstw, w tym mającego na celu odsunięcie prokuratora od prowadzenia śledztwa" – podała rzeczniczka wrocławskiej prokuratury. Prok. Stocka-Mycek poinformowała, że W. nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia.

