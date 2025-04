TVP ostro reaguje na spot Mentzena. „Przygotowujemy wezwanie”

W poniedziałek 7 kwietnia br. sztab kandydata na prezydenta RP Sławomira Mentzena opublikował nowy spot wyborczy, w którym wziął udział były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce. Fragment materiału oburzył Telewizję Polską i znanego komentatora sportowego. Stacja ze względu na to przygotowuje formalne wezwanie.

Telewizja Polska reaguje na spot Sławomira Metzena

W nowym spocie Sławomira Mentzena Maciej Możdżonek, czyli były kapitan reprezentacji Polski w siatkówce, udzielił poparcia politykowi Konfederacji. Co ważne, w jednej ze scen tego materiału słychać głos komentatora siatkówki w telewizji publicznej, Piotra Dębowskiego. Dziennikarz mówi: „Możdżonek, Możdżonek teraz na ustach wszystkich Polaków”, co jest fragmentem transmisji jednego ze spotkań siatkarskich na antenie TVP.

Okazuje się jednak, że sztab Sławomira Mentzena nie uzyskał zgody na wykorzystanie tego komentarza. Biuro prasowe TVP ujawniło, że stacja przygotowuje teraz formalne wezwanie, mające na celu zaprzestanie naruszeń. „Sztab Sławomira Mentzena nie poprosił Telewizji Polskiej o zgodę na wykorzystanie głosu Piotra Dębowskiego w spocie wyborczym kandydata na prezydenta Polski — nie było ze strony sztabu Sławomira Mentzena żadnego kontaktu ani z TVP Sport, ani z Piotrem Dębowskim. Przygotowujemy wezwanie o zaniechanie naruszeń przez sztab kandydata” – przekazało biuro prasowe TVP w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”. Co więcej, po publikacji spotu również Piotr Dębowski wyznał, że nie wyrażał zgody na użycie swojego głosu.

To jednak nie wszystko, bowiem spot Mentzena wykorzystuje również fragment transmisji Polsatu Sport z finału mistrzostw Europy w siatkówce 2009 Polska-Francja. Wówczas na nagraniu można usłyszeć głos Tomasza Swędrowskiego, który podkreślił, że nie wyrażał na to zgody i byłby wdzięczny, gdyby Marcin Możdżonek wcześniej poinformował go o planach.

– Nie identyfikuję się z żadną opcją, nie chcę być wplątany w politykę. Jestem zaskoczony, że Marcin Możdżonek, z którym się znam od wielu lat, nie zapytał mnie o zgodę – powiedział Tomasz Swędrowski.

Jak ustaliły „Wirtualne media”, sztab Sławomira Mentzena nie uzyskał zgody Polsatu. Rzecznik stacji, Tomasz Matwiejczuk, zapowiedział, że Polsat najprawdopodobniej wystąpi do sztabu polityka Konfederacji z żądaniem usunięcia fragmentów, które zostały bezprawnie wykorzystane. Jak podkreślił, „prawa do materiału należą do telewizji, a nie do sztabu polityka”.

