Burza po pierwszym odcinku show TVN na żywo. „Za dużo chaosu. Porażka”

Niemal dziesięć lat temu program „You Can Dance” był hitem TVN-u. Wówczas w jury zasiadali m.in. Agustin Egurrola i Michał Piróg, a jego prowadzącymi były Kinga Rusin czy Patricia Kazadi. Po długiej przerwie show powróciło na antenę w nowej odsłonie. Tym razem gospodarzem został Maciej Dowbor, a w skład jury weszli Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk. Choć nowa edycja zadebiutowała 26 lutego, to dopiero 19 marca widzowie zobaczyli pierwszy odcinek „na żywo”. W sieci szybko podzielili się swoimi odczuciami. Nie zabrakło zaskoczeń.

Reakcje widzów „You Can Dance”

Po odcinku „You Can Dance” wyemitowanym w środowy wieczór 19 marca w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów. Przede wszystkim widzowie zwrócili uwagę na zachowanie jurorów, które w dużej części im nie odpowiadało. Pojawiły się głosy, że Michał Danilczuk jako jedyny spełnia swoje zadanie i faktycznie ocenia taniec, natomiast Bartosz Porczyk, Mery Spolsky i Ryfa Ri skupiają się raczej na wrażeniach i show, a nie na technice.

W komentarzach w mediach społecznościowych czytamy: „Zastanawiam się, dlaczego trzech jurorów ciągle słodzi, a jedynie Michał mówi coś od rzeczy i ocenia faktycznie taniec, a reszta to podważa w bardzo niemiły sposób?”, „Jury tragedia! Halo, to nie jest tylko show, tylko program taneczny! Liczy się właśnie technika! Alleluja, że jest tam Michał”, „Jedynie Danilczuk ocenia sprawiedliwie. Reszta nie ocenia tańca, tylko show”, „Nie rozumiem totalnie gaszenia opinii Michała na każdym kroku. Jako jedyny zachowuje profesjonalizm i potrafi wyrazić konstruktywną opinię”, „Jury beznadziejnie dobrane. Tylko Michał trzyma poziom” czy „Jedynie Danilczuk nadaje się do tego programu jako juror. Widać, że się zna”.

To jednak nie wszystko. Widzowie wyrazili też niezadowolenie m.in. z powodu nagłośnienia, które notorycznie ma przeszkadzać w spokojnym oglądaniu. W komentarzach na oficjalnych profilach „You Can Dance” w mediach społecznościowych ciągle przejawia się jeden wątek: dźwięk widowni w studiu skutecznie zagłusza to, co dzieje się na parkiecie i wprowadza ogromny chaos. Widzowie pisali: „Krzyki widowni to jakaś porażka. Nie da się oglądać”, „Przez cały czas darcie jest nie do zniesienia”, „Za dużo chaosu w tym programie, w ogóle nie wiem o co chodzi”, „Nie słychać muzy tylko te krzyki i piski” oraz „Denerwują te oklaski w trakcie występu”.

Czytaj też:

Wielki transfer do TVP. „Wypełni lukę, która była od dawna”Czytaj też:

64-letni dziennikarz TVN zgłosi się na szkolenie wojskowe. „Składam deklarację”Czytaj też:

Filip Chajzer uderza w TVN. „Szyją strach. Idiotyczna dobranocka”