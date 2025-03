64-letni dziennikarz TVN zgłosi się na szkolenie wojskowe. „Składam deklarację”

Tomasz Sianecki to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który jest związany z mediami już od prawie czterdziestu lat. Karierę rozpoczynał w Programie Trzecim Polskiego Radia, a w 1997 roku przeszedł do stacji TVN. Ze „Szkłem Kontaktowym” związany jest od początku istnienia programu. W 2025 roku ukazała się jego książka „Szklane ukłony. Moje 20 lat w Szkle Kontaktowym”. Teraz na antenie popularnego programu TVN24 pokusił się na istotną deklarację.

Tomasz Sianecki pójdzie na szkolenie wojskowe?

W piątek 7 marca Donald Tusk poinformował media o tym, że trwają prace nad przygotowaniem planu szkoleń wojskowych. Kilka dni później, bo 11 marca, dodał z kolei, że będą one dobrowolne. Wiadomo, że celem jest przeszkolenie 100 tys. ochotników rocznie do 2027 roku, co ma wzmocnić rezerwy Sił Zbrojnych RP. Choć obecnie zainteresowanie służbą ojczyźnie jest duże, to możliwości szkoleniowe są ograniczone. Ze względu na to, rząd planuje zwiększyć dostępność takich kursów, aby każdy chętny mógł w nich uczestniczyć najpóźniej do 2026 roku.

– Musimy zwiększyć możliwości państwa, aby każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym mógł lub mogła w takim szkoleniu uczestniczyć. (...) Osiągniemy w 2027 r. możliwość przeszkolenia 100 tys. ochotników w ciągu roku. Jestem przekonany, że chętnych nie zabraknie – mówił premier.

Jak wynika z ustaleń reportera TVN24 Artura Molędy, szkolenia będą dostępne w trzech trybach: jednodniowym, trzydniowym lub miesięcznym. Za kilka tygodni ma ruszyć strona internetowa służąca do zapisów – za pomocą profilu zaufanego – na kursy zapoznające z wojskiem w konkretnych jednostkach.

Ten temat pojawił się we wtorkowym wydaniu „Szkła Kontaktowego”. Tomasz Sianecki, który prowadził program, powiedział na antenie, że chce się przeszkolić. – Chciałem złożyć bardzo poważną i publiczną deklarację – zaczął. Wówczas współprowadzący Tomasz Jachimek dopytał: „I tu nie żartujemy?”, na co Sianecki odparł, że mówi w pełni poważnie. Równocześnie zwrócił jednak uwagę, że w jego przypadku przeszkodą może okazać się wiek, gdyż z dotychczas podanych informacji wynika, że zapowiadane szkolenia wojskowe mają dotyczyć osób między 18. a 60. rokiem życia.

– Już zacząłem sprawdzać... Generalnie rzecz biorąc, to ja już w ogóle nie za bardzo mogę, bo mi wiek na to nie zezwala, za stary jestem..., ale właśnie na trzydniowe przeszkolenie, sprawdzę i obiecuję, że się zapiszę. Tu składam poważną deklarację i naprawdę to zrobię – przekazał 64-letni gospodarz programu „Szkło kontaktowe”.

Warto dodać, że obecnie dobrowolne zasadnicze szkolenia wojskowe trwają miesiąc, a uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości 6 tys. złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że rząd analizuje możliwości wprowadzenia dodatkowych zachęt dla uczestników.

