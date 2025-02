Ten QUIZ powinien być banalny, ale wyłożysz się na 5 pytaniu!

Ciepły koc, szklanka kakao i charakterystyczna melodyjka zwiastująca początek ulubionej dobranocki – dla wielu osób, które dorastały w czasach PRL, to jedno z najpiękniejszych wspomnień dzieciństwa. Wieczorynki były nieodłącznym elementem codzienności, a o 19:00 całe rodziny zbierały się przed telewizorem, by przez kilka minut przenieść się w świat bajkowych bohaterów. Czarno-białe lub kolorowe, polskie i zagraniczne – każda z nich miała swój niepowtarzalny klimat i bohaterów, których losy śledziły pokolenia.

Dla dzieci tamtych lat były czymś więcej niż tylko rozrywką. To właśnie z wieczorynek uczyły się pierwszych lekcji przyjaźni, odwagi i uczciwości. Postacie takie jak miś o złotym sercu, mały słodki krecik czy niesforni bracia na zawsze zapisały się w sercach widzów. Dzisiaj wracamy do tamtych czasów i sprawdzamy, czy naprawdę dobrze pamiętacie swoje ulubione bajki! Rozwiąż quiz i przekonaj się, ile zapamiętałeś z tych wyjątkowych tytułów!

Oczywiście nie wszyscy pamiętają każdą wieczorynkę w najdrobniejszych szczegółach, ale nawet jeśli nie udało ci się zdobyć kompletu punktów, to nic straconego! Może to dobry moment, by odnaleźć stare nagrania, przypomnieć sobie te bajki lub pokazać je młodszym pokoleniom?

