Jest decyzja sądu ws. TV Republika. To pokłosie walki z TVP

Po zmianie władzy w TVP wiele osób związanych wcześniej z publicznym nadawcą straciło swoje stanowiska. Część z nich miejsce odnalazło później w Telewizji Republika, a obie stacje zaczęły ze sobą zawzięcie rywalizować. Niektóre formaty obecne wcześniej na antenie TVP zostały też przeniesione na antenę brandu Tomasza Sakiewicza, co poskutkowało sprawami sądowymi. Teraz jedna z nich znalazła swój finał.

Z TV Republika znika „Jedziemy”

Kiedy Michał Rachoń związany był z TVP Info, prowadził tam poranne programy „#Jedziemy!” i „#Jedziemy dalej!”. Po tym, jak w grudniu 2023 roku przeszedł do TV Republika, zaczął na antenie tej stacji prowadzić format o podobnej nazwie. W związku z tym pod koniec marca ubiegłego roku Telewizja Polska podała, że „złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko TV Republika o zaniechanie dokonywania naruszeń praw autorskich przysługujących TVP do audycji «Jedziemy», zapłatę odszkodowania za naruszenie praw TVP do audycji oraz z tytułu nieuczciwej konkurencji, wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści, przeproszenie oraz zapłatę zadośćuczynienia na cel społeczny”. Kwotę roszczeń TVP oszacowała na milion złotych.

Teraz okazuje się, że decyzją sądu TV Republika musi zmienić nazwę programu Michała Rachonia. W wydaniu programu z 11 lutego dziennikarz obwieścił, że od teraz format zostaje przemianowany na „#Michał Rachoń”. – Zgodnie z tym, co stwierdził sąd, słowa „jedziemy” nie da się zarezerwować prawem autorskim. Każdy ma prawo go używać. My nie możemy oznaczać programu w ten sposób. Zatem tytuł programu zmieniamy. Program nazywa się „#Michał Rachoń” – powiedział. Prezenter dodał jednak, że choć TV Republika podporządkowała się tej decyzji, to zamierza dalej walczyć w sądzie.

Warto dodać, że w logo programu pojawiła się grafika przedstawiająca Rachonia biegnącego ze smartfonem, co nawiązuje do jego aktywności dziennikarskiej i scen rozgrywających się przy doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Rachoń podkreślił bowiem, że w TV Republika dążą do zdobywania informacji i są „sportowcami mediów”.

Czytaj też:

Ma nieślubne dziecko. Teraz w TV Republika radzi, jak dbać o małżeństwoCzytaj też:

Nie tylko TV Republika. Telewizja wPolsce24 prosi widzów o pieniądze