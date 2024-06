W Hollywood nakręcą film o Krzysztofie Rutkowskim. „Będę głównym koordynatorem”

Krzysztof Rutkowski bez wątpienia jest najpopularniejszym detektywem w Polsce, chociaż nie posiada licencji. Teraz ujawniono, że jego popularność może wzrosnąć i to poza granicami naszego kraju. Podobno jego historią zainteresowali się filmowcy z Hollywood. W kontaktach z nimi ma mu pomagać Krzysztof Gojdź.

Krzysztof Rutkowski o filmie na jego temat

Krzysztof Rutkowski zaczął być rozpoznawalny już w drugiej połowie lat 90. za sprawą swojego biura detektywistycznego. Wiadomo, że wcześniej służył w warszawskim oddziale ZOMO i przez dwa lata szefował agencji ochroniarskiej Sekuritas. Szybko wyspecjalizował się w odnajdywaniu wartościowych skradzionych przedmiotów i skutecznym odbijaniem osób porwanych. W 2004 roku miał nawet swój własny serial dokumentalny na TVN-ie, pokazujący tajniki jego najbardziej spektakularnych akcji.

Chociaż jego praca była wielokrotnie krytykowana przez ekspertów i specjalistów od kryminalistyki, trzeba przyznać, że Krzysztofowi Rutkowskiemu udało się zbudować markę osobistą, promując swoje nazwisko jako synonim interwencji i zaprowadzania porządku. Na swojej stronie internetowej detektyw podkreślił nawet, że „odtwarzany jest jako bohater w wielu książkach i artykułach”, a także „uczestniczył w wielu produkcjach filmowych”.

Teraz wszystko wskazuje na to, że już niebawem będzie mógł wziąć udział w kolejnej z nich. Otóż 64-latek udzielił wywiadu „Super Expressowi”, w którym powiedział, że już niebawem leci do Hollywood. Podczas poważnych rozmów ma nadzieję na podpisanie kontraktu na film o sobie.

– Ma powstać wysokobudżetowy film o mnie. Jestem zaproszony do Hollywood przez czołowych twórców i producentów. Pośredniczy w tym Krzysztof Gojdź, który od pewnego czasu mieszka w USA i zna wielu wpływowych ludzi. Pod koniec wakacji lecimy z Mają i juniorem na rozmowy. Będę głównym koordynatorem tej produkcji. Być może zagram samego siebie, ale to zależy od wielu czynników. Bardzo bym chciał, żeby mnie z młodości zagrał Krzysztof junior, bo jest do mnie podobny. Będzie zależało to od producenta, czy będzie chciał całkowicie anglojęzyczny film, czy będą jakieś polskie wstawki, np. jak było w „Pianiście” – zdradził Krzysztof Rutkowski.

W dalszej części rozmowy detektyw przyznał, że język angielski nie jest jego mocną stroną, dlatego nie będzie się upierał, by zagrać samego siebie. – Gdyby to było po niemiecku, poradziłbym sobie znakomicie, ale po angielsku mógłbym wypaść nieco słabiej, więc szkoda psuć całość, np. moim nie najlepszym akcentem. Krzysiek Gojdź ma kontakty do całej plejady hollywoodzkich gwiazd, więc z pewnością pomoże w doborze amerykańskiego aktora do mojej roli. Dorosłego Rutkowskiego mógłby zagrać Tom Cruise, bo jest w zbliżonym wieku. Jeśli nie on, to na pewno znajdzie się kogoś dobrego. Może nawet ktoś spoza czołówki, by to udźwignął i byłaby to rola jego życia – dodał Krzysztof Rutkowski.

