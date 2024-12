Milion na ścianę wideo, 920 tys. na kamery. Karnowscy ogłosili kolejną zbiórkę

Telewizja wPolsce24, należąca do grupy medialnej Fratria, ponownie zwraca się do swoich widzów z prośbą o wsparcie finansowe. Tym razem celem jest zakup nowych kamer, na co stacja potrzebuje łącznie 920 tysięcy złotych.

Grafika z numerem rachunku bankowego oraz informacją o postępie zbiórki wyświetla się podczas wszystkich programów nadawanych przez kanał. W środę wieczorem wskaźnik postępu wynosił 3 procent. Wcześniej, od połowy listopada, stacja prowadziła zbiórkę na tak zwaną ścianę wideo, która pozwoliłaby unowocześnić studio. Cel wynosił 960 tysięcy złotych, a pod koniec grudnia zbiórka zbliżała się do pełnej realizacji. Redaktor naczelny stacji, Jacek Karnowski, wyjaśniał, że stacja dotąd korzystała z wynajmowanego sprzętu, ale posiadanie własnego otworzyłoby przed nią nowe możliwości techniczne i produkcyjne. Podobne zbiórki prowadziła również Telewizja Republika, która w ostatnim czasie zebrała milion złotych w znacznie krótszym czasie. Na razie Republika nie ogłosiła kolejnego celu zbiórki. Dane oglądalności Według Nielsen Audience Measurement, średnia liczba widzów minutowych w listopadzie 2024 roku dla telewizji wPolsce24 wynosiła 46 tysięcy osób, co przełożyło się na 0,74 procent udziału w rynku. Stacja zadebiutowała na ósmym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej we wrześniu, po otrzymaniu koncesji od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w czerwcu. W ramach konkursu ogłoszonego przez KRRiT koncesje przyznano także kanałowi Republika, ale odrzucono aplikacje innych stacji, takich jak Polska TV24. wPolsce24 zastąpiło poprzedni kanał Fratrii, wPolsce.pl, który działał od 2017 roku. Fundacja Karnowskich W styczniu 2024 roku bracia Karnowscy założyli Fundację Media w Polsce, której celem jest wspieranie niezależnych mediów. Fundacja zachęca do wpłat na działalność, co promowane jest także w innych mediach Fratrii, takich jak tygodnik Sieci. Przeciwnicy zarzucają Karnowskim, że ich media czerpią znaczne wpływy z reklam spółek skarbu państwa, co podważa ich niezależność. Analiza prof. Tadeusza Kowalskiego wskazuje, że w 2021 roku aż 40 procent wpływów reklamowych tygodnika Sieci pochodziło z takich firm jak Orlen, Lotos czy Totalizator Sportowy. Wysokie zyski i dywidendy Fratria notuje stabilne przychody, które w 2022 roku wyniosły 37,6 miliona złotych, głównie dzięki reklamom. Zyski netto są niemal w całości wypłacane udziałowcom. Mniejszościowe udziały w spółce posiadają bracia Karnowscy, a największy udział ma Spółdzielczy Instytut Naukowy Grzegorza Biereckiego, senatora Prawa i Sprawiedliwości. Czytaj też:

