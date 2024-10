To oglądają Polacy. TV Republika notuje historyczny rekord oglądalności

To kolejny miesiąc, w którym TV Republika notuje ogromną oglądalność. Przypomnijmy, od końcówki grudnia 2023 roku, po zmianie władz i włodarzy znanych stacji, polskie telewizje ciągle się zmieniają.

Największe przetasowania zaszły w TVP, skąd odeszło lub zostało zwolnionych bardzo wielu dziennikarzy, którzy byli do tamtej pory twarzami stacji. Większość z tych osób przeniosła się do Telewizji Republika, a za nimi podążyła też oddana widownia. Tym sposobem telewizja Tomasza Sakiewicza zaczęła osiągać rekordowe zasięgi. Od kilku miesięcy serwisy TV Republika notują ogromne wzrosty i przebijają nawet kultowe programy informacyjne. Podobnie było też we wrześniu.

W minionym miesiącu większość kanałów informacyjnych w Polsce zanotowała wzrost oglądalności, na co wpłynęły wielogodzinne relacje dotyczące powodzi w południowo-zachodniej Polsce i sytuacji ludzi, których dotknęła ta tragedia.

Jakie stacje informacyjne najchętniej oglądają Polacy? TV Republika notuje historyczny wzrost

Według danych Nielsen Media, Polacy najchętniej wybierali we wrześniu przekazy kanału TVN 24, który miał średnio 6,56 proc. udziału w rynku widowni telewizyjnej. Dla porównania rok wcześniej było to 5,53 proc. Na drugim miejscu wśród najchętniej oglądanych telewizji znalazła się TV Republika, która odnotowała 4,66 proc. udziału wobec zaledwie 0,11 proc. rok wcześniej. Podium zamyka TVP Info z oglądalnością 2,08 proc., notując spadek z 5,33 proc. Na czwartym miejscu jest Polsat News z wynikiem 1,74 proc. (wzrost z 1,64 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się: naziemne Wydarzenia 24 – 1,26 proc., naziemny wPolsce24 – 0,8 proc., TVN 24 BiS – 0,57 proc., naziemny Polsat News Polityka – 0,17 proc., Polsat News 2 – 0,09 proc., Biznes24 – 0,01 proc. i Pogoda24.TV – poniżej 0,01 proc.

