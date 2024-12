Jacek Kurski wraca do telewizji. „Długo negocjowaliśmy”

– Długo negocjowaliśmy, bo prezes Jacek Kurski ma różne inne zobowiązania, różne role pełni, ale zależało nam na tym, żeby był na pokładzie telewizji wPolsce24. Szukaliśmy formuły, modelu i mogę dzisiaj z dumą ogłosić, że tuż po nowym roku prezes Jacek Kurski będzie współpracował z telewizją wPolsce24. Precyzyjnie formuła niech jeszcze pozostanie tajemnicą – poinformował Michał Karnowski.

Jacek Kurski dołącza do telewizji wPolsce24

– Dziennikarstwo to mój pierwszy zawód, uprawiam go od 16. roku życia, od stanu wojennego, od prasy podziemnej, więc jestem z ducha i natury dziennikarzem. W związku z tym będą to analizy, myślę bardzo interesujące, kampanijne. Polityka w takim wydaniu insiderskim, ale też i chłodnym, analitycznym – powiedział Jacek Kurski. Jacek Karnowski doprecyzował, że szczegółowa formuła współpracy zostanie ogłoszona wkrótce.

„Kurski dołączył do telewizji braci Karnowskich. W kategorii największe medialne szambo mają szansę prześcignąć TV Republika Sakiewicza. Zrobili ku temu krok milowy” – skomentował sytuację w mediach społecznościowych europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.

Jacek Kurski. Kim jest?

Kurski od 2005 do 2009 był posłem, a następnie europosłem PiS. W latach 2015 – 2016 był podsekretarzem stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego. Potem objął prezesurę w Telewizji Polskiej. Ze stanowiskiem pożegnał się w 2022 r. i wkrótce potem dołączył do Banku Światowego, z którego został odwołany po zmianie władzy.

Kurskiemu nie udało się dostać do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2024 r., ale ostatecznie został asystentem grupy eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. Kurski był również przymierzany na stanowisko szefa PiS w Gdańsku, ale zrezygnował z tego, stawiając na Brukselę.

Czytaj też:

Krzysztof Skiba uderzył w Jacka Kurskiego. „Mistrz wciskania kitu”Czytaj też:

Brejza ostro o Kurskim. „Jest nikczemnikiem. Powinien zniknąć z życia politycznego”