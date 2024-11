Magda Gessler poprowadzi nowy program! To duże zaskoczenie

Mimo upływu lat, Magda Gessler jest bezsprzecznie najpopularniejszą i najbardziej lubianą restauratorką w Polsce. Gospodyni „Kuchennych rewolucji” nie tylko odmienia lokale w całym kraju, ale także uczy Polaków gotować i ocenia kucharzy w „MasterChefie”. Teraz telewidzom zaprezentuje się jeszcze w innej roli.

Magda Gessler w nowym programie

Magda Gessler znana jest ze swojej bezkompromisowości i pasji, a jej autentyczność oraz nieposłuszna natura sprawiają, że „Kuchenne rewolucje” od lat cieszą się zainteresowaniem. Restauratorka sama mówi, że swoją działalność traktuje jako misję, ponieważ chce pomagać ludziom.

– To jest moja naturalna miłość do ludzi, których naprawdę kocham i którym chcę pomóc! Niezależnie od tego, czy to są dobrzy, czy źli ludzie. (...) Jeżeli moim powołaniem jest pomóc i w psychice i sposobie podejścia do świata ludziom, to ja to robię z całych sił i z całego serca. (...) „Kuchenne rewolucje” to moja pasja. Każde nowe miejsce jest uzależniające. Jestem bardzo ciekawa, co mnie spotka w następnym mieście... Jestem tak ciekawa jak dziecko! – mówiła Magda Gessler.

Niedawno na antenie TVN został wyemitowany finał 29. sezonu „Kuchennych rewolucji”, jednak stacja nie daje widzom odpocząć od restauratorki. Okazuje się, że 71-latka już niebawem poprowadzi nowy format, w którym również będzie prowadzącą. „Super Express” podał, że Magda Gessler w nowym programie będzie zapraszała do siebie gwiazdy i podczas wspólnego gotowania wypytywała je o tajemnice ich życia i karier. Podobno w pierwszych odcinkach mają pojawić się Aleksandra Szwed oraz Agnieszka Kaczorowska.

Choć niektórzy mogą powątpiewać w talent dziennikarski Magdy Gessler, warto dodać, że restauratorka jest córką cenionego reportera. Otóż przed laty Mirosław Ikonowicz był korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. Kto wie, może te umiejętności w rodzinie gwiazdy TVN płyną we krwi.

