Magda Gessler szokująco o braku Anny Starmach w „Masterchefie”. „Nareszcie jestem szczęśliwa”

Widzowie TVN przez lata zdążyli się przyzwyczaić, że jurorami w uwielbianym przez nich kulinarnym programie są Magda Gessler, Anna Starmach oraz Michel Moran. Ten skład był niezmienny przez 12 edycji „Masterchefa” i w tym czasie zdążył zdobyć wiele fanów. Tym bardziej szokująca była właśnie decyzja Anny Starmach o tym, by odejść z programu. Teraz okazało się, że gospodyni „Kuchennych rewolucji” może być z tego powodu zadowolona.

Magda Gessler o Annie Starmach

Mimo upływu lat, „MasterChef” nieustannie cieszy się sporą popularnością – podczas jesiennej edycji programu w 2023 roku, przyciągał on średnio 1,05 mln widzów. Tym razem jednak fani formatu muszą pogodzić się z pewnymi zmianami. Otóż kilka miesięcy temu Anna Starmach zrezygnowała z udziału z show, ponieważ postanowiła otworzyć w Krakowie własny lokal, na co musi poświęcić sporo czasu.

Jej miejsce w programie zajął Przemysław Klima, współwłaściciel restauracji Bottiglieria 1881, która zdobyła dwie gwiazdki Michelin. W niedzielę 1 września nowa wersja formatu zadebiutowała w telewizji, nieco zaskakując widzów. Przede wszystkim nie wspomniano o pożegnaniu Anny Starmach. Pomiędzy jurorami wywiązała się za to dyskusja na temat ich składu.

– No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety – zapytała Magda Gessler, zwracając się do Michela Morana. On z kolei nie udzielił na to jasnej odpowiedzi, wpatrując się w podłogę. Wówczas restauratorka zdecydowała się kontynuować wypowiedź. Jej słowa mogły zszokować widzów.

– Ja nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego. Ten [tu wskazała na Przemysława Klimę – przyp.red.] jest po prostu petardą, a ty jesteś constans, bez przerwy, tak samo genialny – powiedziała Magda Gessler.

Czytaj też:

Uczestniczka „Kuchennych rewolucji” ujawniła, jaka naprawdę jest Magda Gessler. „Bezczelna”Czytaj też:

Wielka afera w „Kuchennych rewolucjach”. Magda Gessler wybuchła przed kamerami. „Jestem wkur*iona”