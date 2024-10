Magda Gessler gorzko o gustach Polaków. „Najgorsze to powtarzanie”

Odkąd w 2010 roku Magda Gessler pojawiła się na antenie TVN, jako gospodyni „Kuchennych rewolucji” szybko wzbudziła sympatię widzów i doczekała się milionów fanów. W ciągu tych kilkunastu lat nauczyła tysiące Polaków gotować, stając się równocześnie najpopularniejszą restauratorką w Polsce. Teraz 71-latka udzieliła wywiadu, w którym odniosła się do dań kochanych przez rodaków. Nie szczędziła im gorzkich słów.

Magda Gessler o daniach wybieranych przez Polaków

W obecnym sezonie widzowie mogą po raz kolejny oglądać Magdę Gessler w „Kuchennych rewolucjach” oraz w „MasterChefie”. W pierwszym z tych programów coraz więcej metamorfoz lokali odnosi sukces, gdyż – jak mówi restauratorka – znalazła inny system motywacyjny, dzięki któremu „Kuchenne rewolucje” kończą się „nie tylko dobrym jedzeniem, ale również ogromnym sukcesem finansowym”. W „MasterChefie” z kolei cały czas uczestnicy podnoszą jej ciśnienie, ponieważ „nie rozumieją pewnych rzeczy, które są podstawą do tego, żeby móc gotować”.

Okazuje się jednak, że Magdę Gessler nieco irytują także najczęstsze wybory kulinarne rodaków. – Wydaje mi się, że Polacy lubią podróżować poprzez kebab, czy pizzę i czują się wtedy albo w Turcji albo we Włoszech. A ja uważam, że polska kuchnia jest jedną z najlepszych na świecie i dobrze zrobiona pokonałaby i pizzę i kebab, do tego dążę – wyznała w wywiadzie z „Faktem”.

Gwiazda TVN-u zaznaczyła, że nie jest całkowicie przeciwna pizzy, równocześnie podkreślając, że ta powinna być poprawnie przyrządzona. – Dobra pizza jest fantastyczna i zdrowa. Lewa pizza jest stekiem szkodliwego tłuszczu i bardzo negatywnie wpływającego na naszą wagę i na nasze samopoczucie. Zła pizza to złe życie – stwierdziła.

71-latka podsumowała, że ciasto może być zarówno cienkie, jak i grube, bo chodzi o to, by „mieć talent i to coś w ręku”. Wyjawiła też, co jest częstym błędem. – Najgorsze to powtarzanie złych przepisów w najtańszy sposób, z najtańszymi produktami i do tego te kochane nasze sosy z sztucznym czosnkiem i keczupem – dodała.

Czytaj też:

Kulisy realizacji „Kuchennych rewolucji” wyszły na jaw. „Myślą, że to jest ustawione”Czytaj też:

Magda Gessler szokująco o braku Anny Starmach w „Masterchefie”. „Nareszcie jestem szczęśliwa”