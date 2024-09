Stacje przekazały miliony na pomoc powodzianom. TV Republika zaskoczyła kwotą

W połowie września południowo-zachodnią Polskę dotknęła dramatyczna sytuacja powodziowa. W wyniku przerwania tamy w Stroniu Śląskim zostały zalane takie miejscowości, jak m.in. Lądek-Zdrój, Kłodzko, Ołdrzychowice, Stójków czy Żelazno. Wielu mieszkańców tych rejonów zostało w całości pozbawionych swojego dobytku. Ze względu na to teraz mnóstwo osób stara się im pomóc. Na wielkie gesty zdecydowały się też znane stacje telewizyjne.

Telewizje pomagają powodzianom

Powódź na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie zniszczyła wszystko na swojej drodze – od infrastruktury do prywatnych posesji. Obecnie mieszkańcy tych rejonów sprzątają i podliczają straty. – Ludzie bardzo intensywnie pracują na własną rękę w swoich domach. Obawiamy się, że po wykonaniu tej pracy fizycznej może przyjść czas kryzysu psychicznego, bo do ludzi dotrze dopiero co stracili i jak wielka jest to dla nas, jako społeczeństwa, trauma – mówił burmistrz Lądka-Zdroju, Tomasz Nowicki, w rozmowie z reporterem TVN24.

Z kolei wiceburmistrz Stronia Śląskiego Lech Kawecki, stwierdził, że miasto jest zniszczone doszczętnie, a straty wstępnie oszacowano na miliard złotych. – Zniknął komisariat policji, część budynków jest do rozebrania. Nie wiem, czy my się z tego podniesiemy mentalnie – powiedział.

Nic dziwnego, że Polacy wpłacają pieniądze na liczne zbiórki na rzecz powodzian. Na piękne gesty zdobyły się też popularne stacje telewizyjne. Otóż kilka dni temu po „Faktach” TVN pokazał charytatywny blok reklamowy, z którego przychody wyniosły 2,87 mln zł. Fundacja TVN przekaże te pieniądze dla zniszczonego w powodzi Szpitala Powiatowego w Nysie. Łącznie w ramach zbiórki na ten cel do Fundacji trafiło już ponad 6 mln złotych.

Telewizja Polska w tydzień na pomoc ofiarom powodzi zebrała 11,5 miliona złotych. Z kolei telewizja Polsat podczas emisji charytatywnego bloku reklamowego w minioną sobotę zebrała prawie 1,8 mln złotych, co z przychodami ze zbiórek prowadzonych przez Fundację Polsat daje ponad 5 milionów.

Sporą kwotą zaskoczyła też Telewizja Republika. W czwartek 28 września stacja przekazała władzom Lądku-Zdroju czek w wysokości 3 mln złotych na odbudowę zniszczonej szkoły. „Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz przekazał burmistrzowi Lądka-Zdroju czek na odbudowę szkoły zniszczonej przez powódź. Nie byłoby tego czeku i wiążącego się z nim wsparcia finansowego dla dotkniętych kataklizmem powodzian, gdyby nie ofiarność Państwa – naszych Widzów! Dziękujemy!” – ogłosiła TV Republika na Facebooku.

