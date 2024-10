Maciej Maleńczuk ogląda TV Republika. „Doskonale rozumiem prawicowego Polaczka”

Maciej Maleńczyk należy do grona niezwykle szczerych artystów, którzy nawet podczas wywiadów nie gryzą się w język. Niejednokrotnie wypowiadał się negatywnie o politykach czy Polakach i nie inadzej było tym razem. Muzyk w poniedziałkowy wieczór 30 października gościł w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. W trakcie rozmowy zdobył się na niecodzienne wyznania.

Maciej Maleńczuk o TV Republika

Od lat Maciej Maleńczuk uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiego show-biznesu. Po raz kolejny dał temu wyraz w najnowszym wywiadzie. Artysta podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim wyznał m.in., że wielokrotnie wdawał się w romanse, choć był już żonaty. Wspomniał też o swoim pobycie w więzieniu oraz przyjmowaniu narkotyków, a także o śmierci.

— Obecnie mój plan wygląda w ten sposób, że popełnię samobójstwo, jeśli wcześniej nie umrę, a stanę się niedołężny i będzie trzeba mnie gdzieś ciągać, zmieniać pieluchy itd. Absolutnie do tego nie dopuszczę. To po pierwsze. Po drugie, na mój pogrzeb nikt nie przyjdzie, gdyż zostanie zrobiony w tajemnicy — powiedział Maciej Maleńczuk.

W podcaście muzyk nie szczędził też gorzkich słów prawicowym politykom, jednocześnie przyznając, że bardzo lubi Donalda Tuska. Tym bardziej zaskakujące było jego wyznanie dotyczące prawicowych mediów. Otóż w pewnym momencie Piotr Kędzierski zapytał Maćka Maleńczuka, czy prawdą jest, że jedną z jego największych „dewiacji” jest nałogowe oglądanie TV Republika. — Tak, to prawda. Słucham też Radio Maryja, również nałogowo. Ja szukam, jak wsiadam do samochodu to od razu Radio Maryja — wyznał. Następnie gospodarz podcastu zapytał, jakich emocji artysta oczekuje od tych mediów.

– Codziennej dawki szczucia, do której mnie już zdążyli przyzwyczaić. Jak w tej chwili oglądamy te normalne programy informacyjne, no to wszystko tak ładnie, gładko podane, nikogo się nie obraża. Nudy. A tam wchodzisz i zawsze coś palną... Uzależnili mnie od szczucia. Ja doskonale rozumiem typowego prawicowego Polaczka, który bez tego szczucia żyć nie może. Musi mieć wroga – wyznał Maciej Maleńczuk.

Chwilę później artysta nawiązał do poprzedniej władzy. — Tak policzyli PiS-owi, że ściągnęli 360 tys. ludzi o odmiennym kolorze skóry, muzułmanów i tak dalej do Polski, tylko po to, żeby na nich szczuć. Sami wprowadzili piątą kolumnę tylko po to, żeby szczuć na nich i żeby – być może – w przyszłości wywołać zamieszki, jak się nie daj Boże, wydarzy w przyszłości sytuacja tego typu — dodał Maciej Maleńczuk.

