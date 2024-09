Norbi poprowadzi śniadaniówkę? Dostał pracę w nowym kanale

Za czasów poprzedniej władzy w TVP Norbi z powodzeniem rozwijał swoją karierę telewizyjną. Wokalista był gospodarzem takich programów, jak „Jaka to melodia?” oraz „Koło fortuny” i cieszył się sympatią widzów. Na początku tego roku stracił swoją posadę, jednak teraz okazuje się, że nie zakończył swojej kariery jako prowadzący. Artysta będzie występował na antenie pewnego kanału internetowego.

Norbi i Monika Richardson w Silver TV

Już we wtorek 1 października w nowej odsłonie ruszy internetowy kanał Silver TV. Owa interaktywna telewizja internetowa, skierowana do osób 50+, nadaje od 2020 roku i ma ponad 175 tysięcy subskrybentów na platformie YouTube. Początkowo jedyną prowadzącą była twórczyni medium, Beata Borucka. Teraz dołącza do niej wielu dziennikarzy, a wszystko dzięki pewnemu inwestorowi.

– Od października na antenie Silver TV towarzyszyć mi będzie ponad dziesięciu prowadzących, z doświadczeniem w największych mediach, a formatów i programów starczy na 6 godzin emisji dziennie! Nic z tego nie udałoby się bez Szymona Negacza, który uwierzył, że medium skierowane do pokolenia 50+ jest wspaniałym pomysłem i zdecydował się przeznaczyć fundusze na jego rozwój – mówiła Beata Borucka, liderka projektu Mądra Babcia i twórczyni Silver TV.

W ofercie odświeżonego kanału mają się znaleźć formaty: „Na dobry dzień”, „Pomysł na danie”, „Bezpiecznie przez życie”, „Ruszaj się!”, „Jesteś piękna! Metamorfozy”, „Turniej pokoleń”, „Da się rozmawiać”, „Niepokonani”, „Wiecznie młodzi”, „Cyfrowy silver”, „Być kobietą”, „Na zdrowie”, „Pod lupą”. Owe programy będą nadawane z całkiem nowego studia, a prowadzić je bedzie blisko 20 dziennikarzy. Wśród nich znajdą się m.in. dawne twarze Telewizji Polskiej. Z informacji „Wirtualnych mediów” wynika, że będą to: Julita Gotowicka, Monika Richardson, Magda Kos, Blanka Gankowska, Norbi, Paweł Blajer, Kasia Krupa, Vito Casetti, Ula Krawczyk, Danusia Myłek, Barbara Wesołowska-Budka, Piotr Suski i Małgorzata Wilgosz.

„Będę miała przyjemność poprowadzić dla Was jeden arcyciekawy program oraz klasyczną «śniadaniówkę» we wspaniałym gronie. (...) Własne, ponad 350-metrowe studio nagraniowe, 13 formatów telewizyjnych, 20 prowadzących i ponad 100 godzin transmisji w miesiącu – tak wyglądać będzie nowe Silver TV. Projekt zapoczątkowany w 2020 roku przez Beatę Borucką, liderkę projektu Mądra Babcia, nabiera rozpędu i zmienia się w pełnowymiarową internetową telewizję dla osób 50+. Nowe Silver TV współtworzyć będą profesjonaliści – osoby, które doświadczenie zdobywały w dużych mediach, takich jak TVP czy TVN. Do zobaczenia na antenie!” – napisała na Instagramie Monika Richardson.

