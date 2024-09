Wielka akcja TVP. Artyści nagrali nową wersję utworu „Moja i twoja nadzieja”

Wydaje się, że nie ma dorosłej osoby, która nie znałaby piosenki „Moja i twoja nadzieja”. Utwór zespołu Hey powstał w 1993 roku i w jego pierwszej wersji gościnnie wystąpiła Edyta Bartosiewicz. Był to hymn finału pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilka lat później, bo w 1997 roku, grupa Hey nagrała tę piosenkę ponownie, lecz z udziałem największych gwiazd polskiej muzyki lat 90. Dochód z projektu został wtedy przekazany ofiarom powodzi tysiąclecia, która nawiedziła m.in. południową i zachodnią Polskę. Teraz artyści charytatywnie nagrali jego nową odsłonę w szczytnym celu.

Nowa wersja „Moja i twoja nadzieja”

Wiadomo, że w 1997 roku pomysł nagrania tej piosenki wyszedł od muzyków, tym razem jednak było inaczej. – Inicjatywa jest odgórna, która przyszła z Telewizji Polskiej, wtedy to była inicjatywa samych artystów. Pamiętam, że spotkaliśmy się w studiu w Izabelinie i uczyliśmy się tekstu. Dzisiaj wszyscy go już znamy, ponieważ jest ikoniczny. To chyba jedna z najważniejszych piosenek w Polsce, która jednoczy nas od ponad 20 lat — wyznała Natalia Kukulska w rozmowie z „Onetem”.

Otóż nowa wersja piosenki „Moja i twoja nadzieja” ma być integralną częścią akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas, której celem jest mobilizacja Polaków do wsparcia poszkodowanych przez powódź. Kampania stacji obejmuje zarówno działania medialne, jak i bezpośrednią pomoc na terenach dotkniętych katastrofą. Wszyscy zaangażowani w projekt, jak informuje biuro prasowe TVP, zrezygnowali z wynagrodzeń. Piosenkę i całą akcję promować będą m.in. Polskie Radio, RMF FM, Radio ZET, Radio Eska i Eska 2.

– W nas rośnie siła i przekłada się na jakieś działanie. Szkoda, że znowu musi się przełożyć, bo to jest problem. (...) Taka jest też siła przeboju, że kiedy nadchodzi taki moment, że trzeba jeszcze raz sięgnąć po jakieś słowa, to te najbardziej rozpoznawalne najlepiej zadziałają. I mam nadzieję, że nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby spotkało się kilku artystów ze sobą, ale po to, żeby ta piosenka niosła realną pomoc – mówił Andrzej Piaseczny w wywiadzie dla „Onetu”.

Tym razem w nagraniu odświeżonej wersji kultowego przeboju wzięli udział m.in.: Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Tomson i Baron, Mela Koteluk, Natalia Szroeder, Natalia Przybysz, Reni Jusis, Sebastian Karpiel-Bułecka, Tomek Makowiecki, Patrycja Markowska, Tomek Organek, Bovska, Kayah, Natalia Kukulska, Andrzej Piaseczny, Ania Wyszkoni, Gosia Ostrowska, Natalia Niemen, Kasia Kowalska, a także Oskar Cyms, Wiktor Dyduła, Zalia, Piotr Zioła i wielu innych.

– Ta piosenka stała się drugim hymnem naszego narodu. Ta powódź to ogromna tragedia. Nagrania z zalanych miejscowości budzą ogromny strach. Ludzie potracili w jednej chwili nie tylko domostwa, ale zdrowie i życie. To jest nie do opisania – stwierdziła Edyta Bartosiewicz.

Podano, że premiera teledysku „Moja i twoja nadzieja” będzie miała miejsce już w nadchodzącym tygodniu w programie informacyjnym „19.30” na antenach TVP 1 i TVP Info, w kanałach online Telewizji Polskiej (Bądźmy Razem. TVP na YouTube, Facebooku i Instagramie) oraz w serwisie streamingowym TVP VOD.

