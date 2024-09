Małgorzata Opczkowska po raz pierwszy o zwolnieniu z TVP. „Rozstanie należało do niesympatycznych”

Małgorzata Opczkowska była jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie”, a w programie pojawiała się w duecie z Aleksandrem Sikorą. Mimo sympatii widzów, straciła pracę z początkiem tego roku wraz z pozostałymi gospodarzami show. Teraz okazało się, że dziennikarka dołącza do programu śniadaniowego telewizji wPolsce24.pl. Na fali tej informacji udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim rozstaniu z Telewizją Polską.

Małgorzata Opczkowska o rozstaniu z TVP

W styczniu tego roku Małgorzata Opczkowska straciła posadę w TVP. Teraz porozmawiała z „Plejadą” i wyznała, że mocno to przeżyła. – Zawsze strata czegoś jest trudnym doświadczeniem. Mówimy tutaj o pracy, którą się kocha, której oddaje się całe serce. Psychologowie mówią, że to jest jak utrata kogoś bliskiego i w moim przypadku faktycznie tak było – mówiła w wywiadzie.

– W tamtym czasie nikt nie wiedział, co się stanie z TVP. Dopiero jak wróciłam z ferii zimowych, dowiedziałam się, że się rozstajemy z Telewizją Polską i trzeba było to przełknąć. Rozstania zawsze są trudne i to też należało raczej do tych niesympatycznych i trudniejszych – kontynuowała Małgorzata Opczkowska.

Prezenterka zdradziła też, że o utracie pracy dowiedziała się... podczas rozmowy przez telefon. – Przez dłuższy czas to było milczenie, a potem to był telefon. Dowiedziałam się telefonicznie, że nie ma mnie w grafiku. Mnie chyba najbardziej brakowało tego, że nie mogłam się pożegnać z widzami, z ekipą, z którą pracowałam – opowiadała.

Małgorzata Opczkowska dodała też, że jej mąż znalazł się w takiej sytuacji, co ona – Jacek Łęski bowiem również stracił pracę w TVP Info, gdzie prowadził m.in. program „W tyle wizji”. – Ta sytuacja nas scementowała. Razem robiliśmy plany. Zastanawialiśmy się, co można zrobić dalej. Nie było wątpliwości, że musimy zostać w mediach. Wiedzieliśmy, że chcemy dalej robić to, co kochamy najbardziej – wyjaśniła. Teraz razem będą prowadzić program poranny w telewizji wPolsce24.pl.

