Co dalej z „Szansą na sukces”? TVP rozwiała wątpliwości

„Szansa na sukces” zadebiutowała na ekranie TVP w 1993 roku i szybko przyciągnęła grono wiernych fanów. Format wymyślony przez Elżbietę Skrętkowską, a prowadzony przez Wojciecha Manna, zdobył ogromną popularność i był emitowany do 2012 roku, kiedy to niespodziewanie dziennikarz zrezygnował ze swojego stanowiska. Do Telewizji Polskiej program wrócił po 7. latach za prezesury Jacka Kurskiego – wówczas twórczyni show nie chciała podjąć już współpracy z publicznym nadawcą. Ostatnio udzieliła ona wywiadu, który rozgrzał wszystkie media. Teraz wiadomo już, co dalej z kultową produkcją.

Przyszłość „Szansy na sukces”

Kiedy w 2019 roku „Szansa na sukces” wróciła do TVP, gospodarzem został Artur Orzech, a w 2021 roku zastąpił go Marek Sierocki. Stało się tak, choć twórczyni programu niedawno ujawniła, że publiczny nadawca nie zachował się w stosunku do niej w porządku. Dodała też, że w styczniu już tego roku wysłała do stacji oficjalne pismo z zapytaniem, co dalej z jej programem i dlaczego pod wymyślonym przez nią scenariuszem formatu podpisuje się ktoś inny. – Było to dla mnie kompletnie niezrozumiale. Wierzyłam, że po zmianie władzy na Woronicza ktoś się nad tym pochyli – dodała.

Na jej słowa szybko odpowiedziała wówczas Telewizja Polska. „Elżbieta Skrętkowska przez wiele lat była etatowym pracownikiem TVP i wszelkie prawa do tworzonych przez nią utworów nabywał, z mocy prawa, pracodawca. Również po przejściu na emeryturę, pisząc scenariusze i reżyserując »Szansę na sukces« na zamówienie TVP, Elżbieta Skrętkowska każdorazowo przenosiła na Telewizję Polską wszelkie prawa autorskie oraz prawa do kontynuacji” — poinformowała TVP.

Wiele osób, biorąc pod uwagę tę niejasną sytuację, zastanawiało się, jaka będzie przyszłość kultowego programu. Teraz już wiadomo, że „Szansa na sukces” ma powrócić na jesieni, a TVP organizuje castingi do programu, o czym poinformowała w mediach społecznościowych.

fkj

Czytaj też:

TVP odpowiada na zarzuty pomysłodawczyni „Szansy na sukces”. „Rozpoczęła eskalację”Czytaj też:

Reporter „Panoramy” zawieszony. Wszystko przez wypowiedź nt. koalicji rządzącej