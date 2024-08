TVP odpowiada na zarzuty pomysłodawczyni „Szansy na sukces”. „Rozpoczęła eskalację”

Elżbieta Skrętkowska jest pomysłodawczynią programu „Szansa na sukces”, który był przez wiele lat hitem na antenie Telewizji Polskiej. Format przestał być produkowany w 2012 roku, gdy Wojciech Mann, jego wieloletni gospodarz, rozstał się z TVP. Show wróciło w 2019 roku, gdy prezesem telewizji publicznej był Jacek Kurski. W udzielonym ostatnio wywiadzie dla Plejady, Skrętkowska przyznała, że dostała wtedy informację, że format zostanie reaktywowany i zaoferowano jej współpracę. Ona jednak odmówiła, ze względu na swoje poglądy polityczne.

W rozmowie z Plejadą pomysłodawczyni „Szansy na sukces” wyznała także, że w sprawie formatu spotkała się także z nowymi władzami TVP – Tomaszem Sygutem i Sławomirem Zielińskim. Przyznała, że spotkanie przebiegało w „dziwnej i trudnej atmosferze”. Według Skrętkowskiej, Zieliński nie orientował się, „jak wygląda prawo autorskie w Polsce” i pytał, czy „nie ma prawa, by zmieniać program i robić z nim, co chce”.

– Przecież w ustawie wyraźnie jest napisane, że bez zgody autora nie można przeprowadzać żadnych zmian – powiedziała reżyserka i dodała, że najbardziej zabolało ją to, że „zewsząd usunięto jej nazwisko”.

TVP odpowiada na zarzuty pomysłodawczyni „Szansy na sukces”

W odpowiedzi na wywiad Skrętkowskiej, TVP wydało oświadczenie, w którym odnosi się do sprawy. Czytamy w nim, że reżyserka ma „rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje”, a jednym właścicielem praw autorskich, majątkowych i zależnych do „Szansy na sukces” jest Telewizja Polska.

„Telewizji Polskiej przysługuje wyłączne prawo do realizacji audycji, prawo do jej formatowania oraz prawa do znaku towarowego. Elżbieta Skrętkowska przez wiele lat była etatowym pracownikiem TVP i wszelkie prawa do tworzonych przez nią utworów nabywał, z mocy prawa, pracodawca. Również po przejściu na emeryturę, pisząc scenariusze i reżyserując »Szansę na sukces« na zamówienie TVP, Elżbieta Skrętkowska każdorazowo przenosiła na Telewizję Polską wszelkie prawa autorskie oraz prawa do kontynuacji” – podaje TVP.

Dalej Telewizja Polska wyjaśniła, że Skrętkowska otrzymała w 2019 roku propozycję współpracy z TVP.

„Warto dodać, że w 2019 roku, po wznowieniu realizacji „Szansy na sukces”, Elżbieta Skrętkowska odrzuciła propozycję pracy w charakterze reżyserki lub konsultantki merytorycznej audycji i rozpoczęła eskalację nieuzasadnionych żądań natury finansowej. Ostatnią aktywność Elżbiety Skrętkowskiej w mediach traktujemy jako kontynuację tych żądań” – stwierdzają władze TVP.

„Jednocześnie zapewniamy, że Telewizja Polska szanuje i troszczy się o autorskie prawa majątkowe wszystkich twórców. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że tylko w 2023 roku Telewizja Polska przekazała twórcom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania ponad 100 mln złotych” – dodała na koniec telewizja.

Czytaj też:

Kultowy polski serial wraca do telewizji. Powstały zupełnie nowe odcinki!Czytaj też:

Głośny polski „Bokser” z pierwszym zwiastunem. Film trafi prosto na Netflix