Przemysław Babiarz stracił posadę w TVP. Już nikt go nie wybroni

O Przemysławie Babiarzu w ostatnim czasie jest niezwykle głośno, a wszystko przez wzgląd na jego komentarz podczas transmisji ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, po którym wybuchła prawdziwa afera. Prezenter, słysząc piosenkę „Imagine” Johna Lennona, wspomniał o komunizmie, co nie spodobało się władzom Telewizji Polskiej. Zawieszono go w obowiązkach, jednak po wielu apelach ze strony dziennikarzy i sportowców został przywrócony do komentowania. Teraz okazało się, że w tym czasie utracił kolejną posadę.

Przemysław Babiarz nie poprowadzi teleturnieju

Nie można zaprzeczyć, że Przemysław Babiarz ma ogromne doświadczenie i choć współpracował z TVP podczas poprzedniej władzy, mimo wielu plotek w tym roku zachował stanowisko. Wiadomo jednak, że choć zaangażowany jest w działania redakcji sportowej, kilka miesięcy temu odsunięto go od prowadzenia teleturnieju „Va Banque”. Po zamieszaniu z Igrzyskami Olimpijskimi, okazało się, że to nie jedyny cios dla prezentera.

Otóż media właśnie obiegła informacja, że Telewizja Polska rezygnuje z realizacji programu „Giganci historii”, który emitowany był od 15 sierpnia 2020 roku na kanale TVP Historia. W owym teleturnieju rywalizowało pięciu uczestników, którzy by zwyciężyć, musieli przejść przez cztery kolejne rundy. Ostatni odcinek pojawił się na antenie w czerwcu i wygląda na to, że już na nią nie powróci. Co więcej, z ramówki kanału mają zniknąć także powtórki formatu.

Jak podał portal Press.pl, decyzja ta jest związana z trudną sytuacją mediów publicznych. Co ciekawe, choć wiadomość o zakończeniu produkcji programu już została powielona przez media, okazało się, że z Przemysławem Babiarzem w tym czasie nikt z TVP się jeszcze nie skontaktował. – Nikt o tym ze mną nie rozmawiał, więc nie wiem – przyznał w rozmowie z „Press”.

