Wiadomo, kto w TVP zastąpi Tomasza Wolnego! To duże zaskoczenie

Tomasz Wolny w poprzednich latach w TVP był nie tylko gospodarzem „Pytania na śniadanie” oraz „Panoramy”, ale również różnych wydarzeń i koncertów. Wiadomo, że od 2017 roku był gospodarzem wydarzenia „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki” i co roku ze sceny oddawał hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Tym razem nie będzie miał takiej okazji, gdyż Telewizja Polska znalazła już za niego zastępstwo.

Kto zastąpi Tomasza Wolnego?

Po zmianie władzy w TVP wymieniono skład redakcji publicystycznych, jak i rozrywkowych. Jedną z osób, które straciły wówczas stanowiska, stał się Tomasz Wolny. Mimo upływu miesięcy, nie ogłaszał on jednak rozstania z publicznym nadawcą, gdyż miał nadzieję, że jak co roku poprowadzi koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. Finalnie w czerwcu br. opublikował gorzki wpis, informując internautów, że tak się nie stanie.

„Po miesiącach dumania nowa władza TVP właśnie zdecydowała, że nie pozwala, bym w rocznicę wybuchu Powstanie Warszawskiego tradycyjnie poprowadził koncert "(nie)Zakazanych piosenek" na placu Piłsudskiego. Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizją Polską. Kilkunastoletni rozdział, który okazał się niesamowitą przygodą (bo gdy robisz to, co kochasz, to trudno mówić o pracy), dobiegł końca” – pisał wówczas.

Teraz „Plotek” dowiedział się, że znaleźć za niego zastępstwo nie było wcale takie łatwe. Początkowo myślano, że Tomasza Wolnego zastąpi Maciej Orłoś (który był gospodarzem tego wydarzenia w 2014 i 2016 roku) lub Artur Orzech (2015 rok), jednak do tego nie dojdzie.

„Orłoś i Orzech, choć mają wielkie grono fanów, to jednak bardzo wzbudzają negatywne emocje starej gwardii związanej z TVP czy polityków byłej partii rządzącej. A nikt nie chce, by tego dnia był hejt i skupianie się np. na Orłosiu i wyciąganie mu różnych rzeczy. Ten koncert ma być niepolityczny i nie może dzielić. Więc szefowie TVP wspólnie z organizatorem wydarzenia, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego doszli do wniosku, że prowadzącym będzie ktoś spoza TVP” – podał informator portalu.

Z tego powodu zdecydowano, że głośne wydarzenie poprowadzi Jan Młynarski, który jest warszawiakiem z krwi i kości. Ten muzyk, kompozytor, wokalista i multiinstrumentalista, a także dziennikarz radiowy związany z obecnie Trzecim Programem Polskiego Radia, prywatnie jest synem Wojciecha Młynarskiego oraz bratem Agaty i Pauliny Młynarskich.

