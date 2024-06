Wiemy, co oglądają Polacy. „Fakty” tracą widzów, „Dzisiaj” notuje historyczny wzrost

Od początku 2024 roku polskie telewizje ciągle się zmieniają. W TVP po zmianie władzy zaszły ogromne przetasowania, a większość pracowników stacji znalazła zatrudnienie w konkurencyjnej Telewizji Republika, która od kilku miesięcy notuje największe wzrosty oglądalności. Z kolei z Polsatu duża liczba dziennikarzy przeniosła się do publicznego nadawcy. W związku z przetasowaniami niegdyś liderzy, teraz notują spadki w rankingach oglądalności. Jak to wyglądało w maju?

„Fakty” liderem, „Dzisiaj” notuje ogromny wzrost

W maju 2024 roku liderem pod względem oglądalności programów informacyjnych były „Fakty”. Średnio format śledziło 2,09 mln widzów na TVN i TVN23 BiS. Serwis stracił jednak 1,57 proc. widzów, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się nowy serwis „19:30”, który zastąpił „Wiadomości”. Na Jedynce, TVP Info i TVP Polonia, średnia widownia w maju wyniosła 1,33 mln osób. W porównaniu do maja ubiegłego roku spadła o 37,66 proc.

Podium zamykają „Wydarzenia” emitowane w stacjach Polsat, Polsat News i Wydarzeniach 24. Średnia widownia dziennika wyniosła 1,2 mln osób, co oznacza spadek o 11,74 proc.

Spadek zaliczyły dwa formaty TVP. Widownia „Teleexpressu” zmniejszyła się w ciągu roku o 30,54 proc., a „Panoramy” aż o 59,01 proc.

Ostatnie miejsce w zestawieniu zajął format „Dzisiaj”, prowadzony przez Danutę Holecką, niegdyś gwiazdę TVP. Po raz kolejny wyniki oglądalności serwisu wskazują na to, że Telewizja Republika, mimo odwrócenia się od niej w ostatnim czasie masy sponsorów, pozyskuje „starych” widzów TVP Info. Format śledziło w maju 471 tys. widzów, co oznacza wzrost o 2445 proc. w porównaniu do maja ubiegłego roku.

