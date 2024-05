Po raz pierwszy w historii przerwano remont w „Nasz nowy dom”. Burza w sieci

W programie „Nasz nowy dom” nie brakuje wzruszających historii i ogromnych emocji. Szczególnie po zmianie prowadzącej, format ma bardziej poruszać widzów. – Zmieniliśmy formułę tego programu, zrobiliśmy go bardziej plastyczną. Odnawiamy nie tylko domy, ale też ludzi. Próbujemy zrealizować ich skrywane dotąd marzenia – mówił Edward Miszczak w rozmowie z „ShowNews”.

Teraz okazuje się, że nie w każdym odcinku show wszystko idzie po myśli produkcji. Ostatnio Elżbieta Romanowska musiała bowiem zmierzyć się z trudnościami. Remont mieszkania w Chojnicach stanął pod znakiem zapytania. Gospodyni musiała wszystko wyjaśnić widzom i poinformować ich o decyzji, jaką podjęła stacja.

Przerwany remont w „Nasz nowy dom”

W 323. odcinku programu „Nasz nowy dom” Elżbieta Romanowska przyjechała do Chojnic, gdzie poznała panią Agatę. Kobieta od lat zmaga się z depresją, a przy tym samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Niegdyś była energiczną i działająca społecznie nauczycielką. Niestety przez skomplikowane złamanie nogi zaczęła mieć problemy z poruszaniem się. Poza tym w podniesieniu się z choroby nie pomagają jej wspomnienia tragicznych wydarzeń z przeszłości.

Otóż córka pani Agaty nie poradziła sobie pod względem psychicznym ze śmiercią swojego taty, a także przykrymi wydarzeniami związanymi z kolejnym związkiem matki. Finalnie zamieszkała w ośrodku wychowawczym, gdzie może uzyskać fachową pomoc. Wiadomo było, że by dziewczyna mogła wrócić do domu, mieszkanie rodziny powinno całkowicie zmienić wygląd, aby nie przypominać nastolatce o traumach.

Elżbieta Romanowska zadecydowała, że ekipa wyremontuje mieszkanie pani Agaty, jednak wtedy pojawiły się komplikacje. – Kiedy dowiedzieliście się, że remont się odbędzie, pojechaliście na wakacje, a my ten remont fizycznie rozpoczęliśmy. Wtedy dostaliśmy bardzo złą wiadomość – mówiła Romanowska w rozmowie z panią Agatą. Co się stało? Otóż, jak pisze „Plotek”, ojciec syna uczestniczki nie wyraził zgody na to, aby pokazać go w materiale, a produkcja uszanowała jego decyzję. – Musimy działać zgodnie z prawem – powiedziała gospodyni.

— Pierwszy raz w historii „Naszego nowego domu” musieliśmy przerwać remont mieszkania — usłyszeli widzowie.

Pani Agata zaczęła płakać po tym, jak przekazano jej owe wieści. Elżbieta Romanowska jednak szybko ujawniła bardziej pozytywne informacje. – Cały remont stanął pod wielkim znakiem zapytania, ale telewizja Polsat zadecydowała, że my ten remont dokończymy. Po prostu zrobimy trochę inaczej. To nie będzie zwykły odcinek. Widzowie nie zobaczą całej mojej wizyty u państwa, nie zobaczą też pani syna. Nie będzie on z nami oglądał waszego nowego domu. Ale zobaczy go później, kiedy już kamery wyjdą – zapowiedziała prowadząca.

Pod nagraniem z tego odcinka programu „Nasz nowy dom” w mediach społecznościowych momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są oburzeni postawą ojca dziecka. Piszą: „Boże, jakim trzeba być podłym człowiekiem, aby takie coś zrobić własnemu dziecku. Podejrzewam, że na przekór kobiecie nie wyraził zgody”, „To tylko o nim świadczy, jako o ojcu, jaki jest toksyczny i robi pod górkę” czy „Mściwy, zepsuty do szpiku kości człowiek. Ale karma zawsze trafia do adresata”.

