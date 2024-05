Eksperci nie dają szans byłemu dziennikarzowi TVP. „Nie jest ceniony”

Krzysztof Ziemiec przez lata był związany z TVP. Po zniknięciu ze stacji publicznego nadawcy, nieco wycofał się z mediów. Nawet kiedy w Telewizji Polskiej rozpoczęła się rewolucja, a wielu jego byłych koleżanek i kolegów z pracy zaczęło rozwijać swoje kariery w TV Republika, prezenter nie poszedł ich śladem. Wkrótce ogłosił swój nowy projekt, jednak eksperci nie zostawili na nim suchej nitki.

Krytyka pomysłu Krzysztofa Ziemca

Kila tygodni temu w mediach było niezwykle głośno o Krzysztofie Ziemcu, a to za sprawą krążącego w sieci zdjęcia oraz plotek, jakoby miał wyjechać do Irlandii odnawiać ludziom domy. Oczywiście owe wieści okazały się nieprawdziwe, a prezenter założył własny kanał na YouTubie, który – jak poinformował – ma zamiar rozwijać wraz z zaprzyjaźnionymi dziennikarzami.

W maju ogłosił, że jego projekt będzie się nazywał „Otwarta konserwa” i w założeniu ma stanowić miejsce, gdzie zbierać się będą widzowie poszukujący innego spojrzenia na tradycyjne wartości. – Brakuje na rynku medialnym mediów konserwatywnych (nie prawicowych), które szanują każdą stronę sporu politycznego – wyjaśniał Krzysztof Ziemiec w rozmowie z „Wirtualnymi mediami”.

Co więcej, dodał, że nie boi się rywalizacji z takimi kanałami, jak Kanał Zero czy TV Republika, choć jednocześnie je szanuje. – Wymienione media mają swój charakter i swoje osobowości medialne. Szanujemy to. My jednak będziemy proponować inny punkt widzenia i stawiać na swoich autorów – wyjaśnił. Znani eksperci rynku medialnego twierdzą jednak, że to nie wystarczy. by kanał osiągnął sukces. Dlaczego?

– Konkurencja o konserwatywnym zacięciu na tym rynku jest dosyć spora. A Krzysztof Ziemiec, wydaje mi się, jest postrzegany jako taki unikowy dziennikarz. Z jednej strony był „na usługach” poprzedniej ekipy, ale schodził z głównej linii ciosu. Przestał pracować w „Wiadomościach”, przeszedł do „Teleexpressu”. Zszedł z głównej osi propagandowej, ale dalej pracował w TVP. Kreuje się na kogoś niezależnego, wiarygodnego, ale ja bym go w galerii takich dziennikarzy go nie umieścił – podkreślił medioznawca, doktor Adam Szynol z Uniwersytetu Wrocławskiego.

– O ewentualnym sukcesie tego pomysłu zadecydują dwa elementy. Niewątpliwie zaplecze finansowe, to oczywiste. Istotne będą też charyzma, wyrazistość i scelebrytyzowanie nazwiska osoby lub osób tworzących kanał. Krzysztof Ziemiec jest znany pewnej grupie odbiorców, ale czy jest tak bardzo ceniony, lubiany, opiniotwórczy i niezbędny swoim fanom? Nie sądzę – dodał z kolei prof. Jacek Dąbała, medioznawca z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

