Ujawniono wyniki oglądalności „Tańca z gwiazdami”. Afera pomogła show

W minioną niedzielę 5 maja na antenie Polsatu odbył się finał 14. edycji „Tańca z gwiazdami”, w którym rywalizowały Maffashion, Roxie Węgiel oraz Anita Sokołowska. Choć werdykt spotkał się z mieszanymi opiniami i oburzeniem widzów, trzeba przyznać, że była to naprawdę mocna edycja. Odzwierciedliła ten fakt oglądalność show, która właśnie została ujawniona.

Oglądalność „Tańca z gwiazdami”

Jeszcze przed rozpoczęciem 14. edycji „Tańca z gwiazdami”, ten sezon był zapowiadany jako „najbardziej gwiazdorski od lat”. Producentom udało się zachęcić do udziału w show znane nazwiska, wśród których znaleźli się m.in. Julia Kuczyńska, Maciej Musiał czy Dagmara Kaźmierska. Choć w trakcie nie obyło się bez kontrowersji przez wzgląd na „Królową życia” i jej kryminalną przeszłość, teraz okazuje się, że był to dobry sposób na zwiększenie oglądalności.

W mediach sporo mówiło się zarówno o wyroku Kaźmierskiej (która w przeszłości prowadziła agencję towarzyską „Heidi” w Szalejowie i została skazana prawomocnym wyrokiem za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”), jak i o zdumiewającym wsparciu fanów celebrytki, którzy sprawiali, że przechodziła dalej z odcinka na odcinek, mimo braku większych umiejętności tanecznych. Można przypuszczać, że m.in. te kontrowersje przyciągnęły przed odbiorniki rekordową liczbę osób.

Właśnie „Wirtualne media” ujawniły, że oglądalność 14. edycji przewyższyła poprzednią odsłonę programu, która zgromadziła średnio 1,14 mln widzów. Otóż najnowsza seria „Tańca z Gwiazdami” przyciągnęła przed ekrany aż 1,78 mln widzów, co przełożyło się na 14,06 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Warto dodać, że wyemitowany 5 maja finał zgromadził największą publiczność — aż 1,94 mln widzów! To dało stacji 15,65 proc. udziału wśród wszystkich telewizji. Dzięki temu show, emitowane od marca do maja, pobiło na głowę poprzednie edycje pod względem oglądalności.

