TV Republika uderzyła w TVN. Wszystko przez Dagmarę Kaźmierską

W ostatnim czasie niezwykle głośno jest o skandalu, którego bohaterką została Dagmara Kaźmierska. Choć o tym, że celebrytka prowadziła niegdyś agencję towarzyską powszechnie wiadomo od lat, a 49-latka napisała nawet o swojej przeszłości książki, to okazało się, że przemilczała niezwykle istotne fakty w tym temacie.

Niedawno portal „Goniec” opublikował zeznania jednej z byłych pracownic „Królowej życia”, które wywołały oburzenie opinii publicznej. Okazało się bowiem, że Dagmara Kaźmierska m.in. miała zlecić zgwałcenie 24-letniej kobiety, a wcześniej ją pobić. Co więcej, podobno pracownicę z nowotworem przymuszała do opalania w solarium. Finalnie w 2009 roku została skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo, zmuszanie młodych kobiet do prostytucji i handel ludźmi. Teraz ten temat na antenie poruszyła Telewizja Republika.

Telewizja Republika o Dagmarze Kaźmierskiej

Wiadomo, że dla Dagmary Kaźmierskiej pierwszym krokiem w show-biznesie był reality show stacji TTV „Królowe życia”, gdzie przedstawiano ją jako właścicielkę butiku w Kłodzku, wracającą do kraju po latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Choć po roku w mediach pojawiły się informacje o jej przeszłości, emisja programu była kontynuowana do 2022 roku. Następnie celebrytka przeszła do Polsatu, gdzie dostała program „Dagmara szuka męża” oraz wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami”.

Teraz w jednym z ostatnich odcinków programu „Kulisy manipulacji” na antenie TV Republika prowadzący poruszyli temat Dagmary Kaźmierskiej i uderzyli w stacje, w których się pojawiała. Na antenie Piotr Lisiewicz wspomniał o „nachalnym lansowaniu” celebrytki w TTV, natomiast oburzona Katarzyna Gójska skrytykowała TVN za promowanie osoby z taką przeszłością, mówiąc o „niesłychanej prymitywności”.

— TVN wylansowało tak naprawdę hasło „piekło kobiet”, i to piekło miało niby zgotować Prawo i Sprawiedliwość. Tymczasem prawdziwe piekło kobiet balowało w TVN, czy tam w stacjach do TVN-u należących i to balowało naprawdę nieustannie. Można powiedzieć, że wyciągnięta z jakiejś otchłani ciemności, otchłani zła, baba, została awansowana na pozycję autorytetu, gwiazdy, celebrytki, która doradzała też kobietom — stwierdziła.

Co ciekawe, słowa dziennikarzy były wymierzone w TVN, a nie Polsat. Można przypuszczać, że to z powodu tego, iż to właśnie firma Polsat Media od lat sprzedaje czas reklamowy w TV Republika.

Równocześnie warto podkreślić, że dzień po ujawnieniu nowych informacji o Dagmarze Kaźmierskiej, wszystkie sezony „Królowych życia” zostały usunięte z Playera. Polsat z kolei wycofał program „Dagmara szuka męża” z udziałem celebrytki.

