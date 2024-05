Afera po finale „Tańca z gwiazdami”. Widzowie oburzeni werdyktem

W niedzielny wieczór 5 maja odbył się finał 14. edycji „Tańca z gwiazdami”, w którym rywalizowały trzy pary – Julia „Maffashion” Kuczyńska i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Roxie Węgiel i Michał Kassin. Choć z tygodnia na tydzień najwyższe noty od jurorów zdobywała 19-letnia wokalistka, która przez wielu została uznana za najlepszą uczestniczkę w całej historii programu, to nie ona wygrała program Polsatu. Internauci są oburzeni.

Komentarze po finale „Tańca z gwiazdami”

Już kilka dni temu media podawały, że Roksana Węgiel – mimo tanecznych umiejętności – nie otrzyma Kryształowej Kuli, ponieważ faworytką stacji jest Anita Sokołowska. – Wystarczy spojrzeć na to, kto ostatnio wygrywał „Taniec z Gwiazdami”. To osoby ściśle związane z Polsatem albo takie, wobec których stacja miała konkretne plany. (...) Tak samo jest z Anitą Sokołowską, która przez „Przyjaciółki” stała się jedną z twarzy Polsatu, a jakoś ją trzeba zagospodarować, bo Socha czy Liszowska mają swoje ścieżki zawodowe. Zresztą nikt z bardzo znanych osób od dawna nie wygrał show. Wśród przegranych są przecież Kajra, Wieniawa czy Kurdej-Szatan – podał informator „ShowNews”.

Ta informacja się potwierdziła, gdyż show wygrała 48-letnia aktorka. Wraz ze swoim partnerem zatańczyła rumbę do utworu Guns n”Roses „November rain”, quickstepa do utworu Mroza „Nie mamy nic do stracenia”, a także freestyle do utworu Davida Kushnera „Daylight” i została oceniona przez jurorów na łączną liczbę 117 punktów. Więcej punktów otrzymali Roxie Węgiel i Michał Kassin (119), natomiast mniejszą Maffashion i Michał Danilczuk (115).

Po ogłoszeniu wyników w mediach społecznościowych tanecznego programu Polsatu rozpętała się prawdziwa burza. Internauci komentowali, że Anita Sokołowska była faworyzowana. Czytamy: „Ustawka i tyle. Nie da się patrzeć na to wyreżyserowane zaskoczenie Anitki wygraną”, „Z całym szacunkiem do Pani Anity, ale to jakiś żart”, „Jak to jest, że pod postami więcej lajków ma Roxi i Michał, a tutaj nagle Anita większość głosów? Ustawka i tyle”, „Porównajcie, ile ma fanów Anita na Insta, a ile Roxie i Maff. Jakim cudem wygrała Anita?”, „Pracownica Polsatu”..., „Nieporozumienie”, „Od samego początku palec jury wskazywało na Anitę. Wszystko wyreżyserowane, wykreowane” czy „Jedno pytanie: JAKIM CUDEM?!”.

Inni z kolei domagają się ujawnienia dokładnych wyników głosowania. Piszą: „Apeluje o ujawnienie dokładnego raportu z głosowania. Mam dość wałów i robienia debili z ludzi. Tak nachalnego faworyzowania uczestnika nie widziałam chyba jeszcze nigdzie! Czyżby zbliżała się jakaś nowa rola tej Pani?” oraz „Jurorzy, czyli eksperci w tańcu wskazali zwycięzcę i była nim Roxie, ale żeby stacja mogła promować swoich to jest jeszcze «punktacja od widzów», która rzecz jasna jest niejawna, więc można manipulować wynikami do woli, a my musimy wierzyć na słowo, że to widz ma decydujący głos. Żenada, od 20 lat robią z ludzi idiotów”.

