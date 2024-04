Kolejny znany dziennikarz TVP przeszedł do TV Republika. Debiutuje materiałem o imigrantach

W grudniu 2023 roku rozpoczęły się zmiany w Telewizji Polskiej, które dosięgnęły nie tylko serwisów informacyjnych ale też popularnych programów. Rewolucja w TVP miała związek ze zmianą rządzących. Pracę w topowym „Pytaniu na Śniadanie” stracili między innymi Anna Popek, Robert Rozmus, Ida Nowakowska-Herndon czy Małgorzata Opczowska.

Z TVP pożegnali się także między innymi Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Tomasz Kammel, Izabella Krzan, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Do Telewizji Republiki przeszli wszyscy dziennikarze, którzy byli twarzami TVP w trakcie rządów PiS, w tym Michał Rachoń, Danuta Holecka czy Miłosz Kłeczek.

Pod koniec stycznia 2024 roku Kamil Trzaska informował, że z końcem grudnia 2023 roku skończyła się jego umowa z Telewizją Polską, a „nowe władze spółki jak dotąd jej nie przedłużyły”.

Kamil Trzaska pracę w telewizji zaczynał w redakcji TVN, gdzie przez dwa lata – od 2005 do 2007 roku – był dokumentalistą. W 2007 roku rozpoczął pracę w TVP3 Katowice, a 2013 roku przeszedł do Superstacji. Do TVP powrócił w 2016 roku i przygotowywał już wtedy materiały dla „Wiadomości” TVP i TVP Info. Zajmował się głównie tematami uchodźców i imigrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także pracą wszelkich służb, policji czy Straży Granicznej.

Kamil Trzaska w TV Republika

Teraz Trzaska znalazł najwyraźniej zatrudnienie w TV Republika, ponieważ materiał jego autorstwa ukazał się na antenie stacji. Dotyczył on działań pracy brytyjskiej służby przybrzeżnej, która zapobiega przedostawaniu się imigrantów z francuskiego wybrzeża do Wielkiej Brytanii.

– W ciągu zaledwie czterech lat od 2018 do 2022 roku liczba nielegalnych migrantów, przekraczających kanał La Manche, wzrosła z 300 przypadków do prawie 46 tysięcy – mówi w materiale Trzaska. – To wymusiło podjęcie radykalnych kroków – podał po czym wyemitowana została wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii Rishi Sunaka, który powiedział, że Wielka Brytania jest gotowa eskortować nielegalnych migrantów przez całą drogę do Rwandy.

