Nie uwierzycie, jak dziś wygląda Francesca z „Rancza”! To zaskoczenie

Serial „Ranczo” przez wiele lat przyciągał przed telewizory miliony widzów. W ciągu 10. sezonów poznali oni różnych bohaterów, dzięki którym wydarzenia w Wilkowyjach nabierały tempa. Jedną z najbardziej charakterystycznych bohaterek produkcji była Francesca – praktykantka w ramach wymiany unijnej, a następnie strażniczka gminna, która związała się z Witebskim. Czym obecnie się zajmuje?

Co robi Francesca z serialu „Ranczo”?

Anna Iberszer dołączyła do kultowego serialu TVP dopiero w 5. sezonie, jednak szybko zyskała sympatię telewidzów. Była odważna, bezkompromisowa i gotowa zawsze zainterweniować w przypadku jakichkolwiek zamieszek. Co więcej, była bohaterką wrażliwą, kochającą muzykę, literaturę i taniec. Wyróżniała się także swoją urodą. – Policjantka taka, że ręce same do kajdanków wyciągają się – mówił o niej serialowy Pietrek.

– Producent i scenarzyści wiedząc o moim włoskim pochodzeniu stworzyli mi postać „na miarę” – energiczną policjantkę, Franceskę. Z czasem wykorzystali też moje umiejętności taneczne rozpisując scenę ognistego tanga z Jackiem Kawalcem. Byłam w swoim żywiole – wspominała.

Wiadomo, że Annę Iberszer można było zobaczyć jeszcze w takich produkcjach, jak m.in. „Lejdis”, „Idealny facet dla mojej dziewczyny”, „Klan”, „Bejbis” czy „Doręczyciel”, jednak to jako Francesca zyskała największą rozpoznawalność. Równocześnie – jeszcze w trakcie realizacji „Rancza” – wyszła za mąż. Jej wybrankiem został aktor Tomasz Drabk, który wystąpił m.in. w takich produkcjach, jak „1920 Bitwa Warszawska”, „Wkręceni 2”, „Na Wspólnej” czy „Zachowaj spokój”. Wspólnie doczekali się syna, Karola. Okazało się, że połączył ich wspólny zawód.

– Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mógł to zrozumieć ktoś spoza branży – tzn. w momencie, kiedy mi się nawarstwia i czasowo, i psychicznie... Wiadomo, że jak się zbliża premiera, do tego są spektakle, to to napięcie rośnie i obydwoje wiemy, jak to działa. (...) Logistycznie jest najgorzej to zrobić, żebym ja mogła zagrać spektakl, on mógł zagrać spektakl i jednocześnie zatrudnić kogoś, żeby się zaopiekował dzieckiem. Tu jest największy problem – mówiła jakiś czas temu w rozmowie z lifestyle.newseria.pl.

Aktorka cały czas aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie, gdzie publikuje aktualne zdjęcia. Na ich podstawie można zauważyć, że nadal jest w formie. Co jest tego zasługą? Można się domyślać, że regularna aktywność fizyczna w postaci pływania i ćwiczenia karate – artystka chwali się tym bowiem w sieci.

Co więcej, Anna Iberszer regularnie pojawia się na deskach stołecznych teatrów: Teatru Polonia, Och-Teatru, Teatru Capitol oraz w spektaklach impresaryjnych wystawianych na terenie całej Polski. W wolnych chwilach zajmuje się również sztuką przekładu, tłumacząc hiszpańskie sztuki teatralne i teksty piosenek na język polski, a także rozwija swoją taneczną pasję – specjalizuje się m. in. w tangu argentyńskim. A jak teraz wygląda? Sprawdźcie poniżej. Trzeba przyznać, że czas się dla niej zatrzymał...

instagraminstagraminstagramCzytaj też:

Cezary Żak ponuro o aktorstwie i poziomie polskiej komedii. „Mam już dosyć”Czytaj też:

Pojawi się kontynuacja serialu „Ranczo”? „Jedynie opór poprzednich władz TVP to uniemożliwiał”Czytaj też:

Artur Barciś dla „Wprost”: Podoba mi się terror praworządności