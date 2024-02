Karolina Korwin-Piotrowska ostro o Tomaszu Kammelu. „Jest człowiekiem bez właściwości”

Karolina Korwin-Piotrowska niejednokrotnie zamieszczała już w sieci wpisy, w których oceniała sytuacje społeczne czy polityczne. Tym razem dziennikarka postanowiła wypowiedzieć się na temat zmian w Telewizji Polskiej oraz zwolnienia Tomasza Kammela z funkcji prowadzącego „Pytania na śniadanie”. Okazało się, że diametralnie zmieniła o nim zdanie.

Karolina Korwin-Piotrowska oceniła Tomasza Kammela

Wiele lat temu Karolina Korwin-Piotrowska zaczynała swoją przygodę z dziennikarstwem właśnie w Telewizji Polskiej. Niejednokrotnie podkreślała, że stację darzy dużym sentymentem, jednak niedawno nie szczędziła jej gorzkich słów. – Zgodzę się z tym, jako osoba, która pracowała kiedyś w TVP, że to jest absolutne szambo, które narastało latami. Nie wiem, czy uda się je sprzątnąć. Ilość układów, powiązań towarzyskich jest przerażająca. To jest chora instytucja. Musiało to kiedyś runąć po 1989 roku. W budynku TVP jest wiele zła – mówiła.

Wiadomo, że przez jakiś czas dziennikarka pracowała u publicznego nadawcy właśnie z Tomaszem Kammelem, w 1997 roku bowiem prowadzili razem „Filmidło”. – Był ambitny, pracowity, pilny. Uroczy, przystojny, bardzo telewizyjny. Chciał się uczyć. Na nim zawsze można było polegać. Nie był kimś, kogo trzeba było ciągnąć. To duży walor, jak się pracuje w duecie – wspominała później w jednym z wywiadów.

Choć wówczas wypowiadała się przychylnie na jego temat, teraz całkowicie zmieniła o nim zdanie. Ostatnio o dziennikarza zapytał się Karolinę Korwin-Piotrowską portal „Press”. – Zastanawiam się, jak można pracować w telewizji publicznej, kiedy odbywały się strajki kobiet, jak umierały kobiety w porodówkach. Jak można pracować w takim miejscu, wiedząc, że ono szczuje, odhumanizowuje ludzi? – zaczęła, pytając retorycznie.

– Mam jednoznaczne skojarzenie. Myślę o filmie „Konformista” Bernalda Bertolucciego. Tomasz Kammel jest człowiekiem bez właściwości. To ciastolina w rękach kolejnych dyrektorów TVP, zawsze się dostosowuje. Zresztą podobnie jak inni prezenterzy. (...) Tomasz Kammel dla widowni TVP jest idealny. TVP ma konkretną publiczność, o którą ani Polsat, ani TVN nie zabiega. Idę o zakład, że jak przyjdzie kolejna władza, to też się w nowej sytuacji odnajdzie – dodała Karolina Korwin-Piotrowska.

