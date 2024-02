Wiosna 2024 w Polsacie. Co w ramówce? Pełna rozpiska nowości

Wiosenna ramówka startuje w Polsacie 2 marca. Widzowie zobaczą premierowe seriale, kontynuacje ulubionych produkcji i mnóstwo hitowych filmów. „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wraca w odświeżonej wersji, a w jubileuszowej 20. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wystąpią laureaci poprzednich sezonów. „Nasz nowy dom” teraz emitowane będzie dwa razy w tygodniu – w środy i czwartki. Zobaczcie, co jeszcze w nowej ramówce Polsatu.

Ramówka Polsatu – wiosna 2024. Nowe programy i seriale

„Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” – od 3 marca, niedziela, godz. 20:00

W 14. edycji uwielbiany przez widzów show zyskał nową odsłonę. W jury obok Iwony Pavlović zasiadają nowi sędziowie: aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz i choreograf, doskonale znany z poprzednich edycji – Rafał Maserak oraz tancerz i choreograf na stałe współpracujący z Teatrem Wielkim – Tomasz Jan Wygoda.



Do udziału w programie zaproszeni przez stację zostali: Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Julia „Maffashion” Kuczyńska, Anita Sokołowska, Dagmara Kaźmierska, Beata Olga Kowalska, Filip Chajzer, Maciej Musiał, Kamil Baleja, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot i Aleksander Mackiewicz. Za kostiumy w tym sezonie odpowiedzialna jest stylistka Martyna Lach, która szlify zdobywała między innymi w paryskiej rewii „Moulin Rouge”. Program prowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.



„Planeta singli. Osiem historii” – od 3 marca, niedziela, godz. 22:10



Seria filmów, których główny wątek skupia się na poszukiwaniu miłości w świecie Internetu. Bohaterów różni wiele, począwszy od wieku, pochodzenia, a skończywszy na pobudkach, dla których decydują się na poszukiwanie miłości w sieci. Każda z historii widziana jest oczyma innego reżysera.

W cyklu nie zabrakło znakomitych kreacji aktorskich. Występują m.in. Izabela Kuna, Bartłomiej Topa, Piotr Witkowski, Witold Dębicki, Maria Maj, Rafał Królikowski, Hanna Konarowska-Nowińska, Filip Pławiak, Mateusz Damięcki, Zofia Wichłacz, Antoni Królikowski.



„Ninja Warrior Polska” – od 5 marca, wtorek, godz. 20:05



W 9. sezonie nie zabraknie najbardziej utytułowanych mistrzów, jak Jan Tatarowicz i Paweł Murawski, którzy chcą wyrównać swoje rachunki z torem. Widzowie poznają również nowych utalentowanych zawodników, którzy przez ostatnie miesiące przelewali pot i łzy, aby dostać się do najlepszego polskiego programu sportowego.

Pojawią się także goście specjalni, a wśród nich m.in. utytułowany mistrz piłki ręcznej - Kamil Syprzak, emerytowany gracz polskiej reprezentacji w piłkę nożną - Tomasz Hajto, popularni TikTokerzy NeffatiBrothers, czy znani z anteny Polsatu: prezenterka sportowa Patrycja Zahorska, tancerz „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” Michał Danilczuk oraz aktor serialu „Pierwsza miłość” Jakub Zdrójkowski. Program prowadzą ulubieńcy publiczności: Karolina Gilon, Jerzy Mielewski oraz Łukasz „Juras” Jurkowski.



„Nasz Nowy Dom” – od 6 i 7 marca, środa i czwartek, godz. 20:05



To bez wątpienia jeden z najbardziej lubianych programów Polsatu. Premierowe odcinki wiosną 2024 roku widzowie mogą śledzić w środy i czwartki. Pomagania nigdy za wiele! Wyremontowanych zostanie dwukrotnie więcej domów i mieszkań, aby jeszcze więcej rodzin miało szansę na nowe lepsze życie. Do tej pory metamorfozom poddano ponad 300 domów i mieszkań, ale potrzebujących wciąż jest wiele, dlatego ekipa „Nasz nowy dom” ponownie przemierza Polskę wzdłuż i wszerz, żeby dotrzeć z pomocą do nowych miejsc i odmienić los rodzin w trudnej sytuacji.

Widzowie mogą oczekiwać kolejnych niespodzianek i dodatkowych inicjatyw, m.in. charytatywnego koncertu Danzela i Eli Romanowskiej na rzecz Szpitala Powiatowego w Kozienicach. W nowym sezonie z remontami mierzy się doskonale znana widzom drużyna architektów: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz oraz kierowników budowy: Przemysław Oślak i Wiesław Nowobilski. Program prowadzi Ela Romanowska.



„Przyjaciółki” – od 7 marca, czwartek, godz. 21:10



Nowe odcinki uwielbianego serialu z pewnością zaskoczą, wzruszą, momentami rozbawią, a przede wszystkim potwierdzą, że choć nie zawsze jest łatwo, mając tak wspaniałe przyjaciółki u boku, można poradzić sobie z wszystkimi wyzwaniami i wyjść z najtrudniejszych życiowych zakrętów.

W nowym sezonie „Przyjaciółek” Anka (Magdalena Stużyńska) po wypadku samochodowym będzie poruszać się na wózku inwalidzkim. Ta sytuacja będzie wielkim testem dla jej związku z Pawłem (Bartek Kasprzykowski), który w ostatnim czasie już wisiał na włosku. Patrycja (Joanna Liszowska) będzie chciała odbudować swoją relację z Wiktorem (Paweł Deląg). Podobnie jak Inga (Małgorzata Socha) i Borys (Piotr Stramowski).



„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” – od 8 marca, piątek, godz. 20:05



Do udziału w 20. edycji show twórcy zaprosili zwycięzców poprzednich edycji. Zobaczymy Katarzynę Skrzynecką, która wywalczyła Złotą Twoją Twarz w pierwszym sezonie programu, Aleksandrę Szwed, finalistkę z sezonu piątego, Marię Tyszkiewicz z szóstego i Barbarę Kurdej-Szatan z piętnastego. W męskim gronie znajdą się zwycięzcy: trzeciej edycji - Stefano Terrazzino, ósmej - Kacper Kuszewski, dziewiątej - Filip Lato i najlepszy w dziesiątym sezonie Mateusz Ziółko. Do programu wraca Piotr Gąsowski. Zasiądzie w jury, gdzie zastąpi Pawła Domagałę. Obok niego występy będą oceniać Małgorzata Walewska i Robert Janowski.

W jubileuszowym sezonie witamy nowego trenera, który będzie przygotowywał uczestników pod względem aktorskim. Marcin Przybylski, który sam był uczestnikiem drugiej edycji, jest profesorem sztuk teatralnych i wykładowcą akademickim. Program prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock.



„Bracia” – od 8 marca, piątek, godz. 22:10



Obyczajowy serial w doborowej obsadzie, który premierę miał na platformie Polsat Box Go. Bohaterami są czterej bracia. Najstarszy Piotr (Piotr Stramowski) - architekt i biznesmen, Alek (Mateusz Kościukiewicz) - psycholog-terapeuta, Wojtek (Damian Kret) - kucharz-marzyciel i Adam (Nikodem Rozbicki) - szalony muzyk, który rozkochuje w sobie i porzuca kolejne kobiety. Motorem wydarzeń jest miłość i namiętność, a wybory dokonywane przez tytułowych braci zawsze są trudne i nieoczywiste, tym bardziej że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy (Jan Frycz).

W rolach żon, przyjaciółek, kochanek występują Katarzyna Gniewkowska, Dorota Landowska, Dominika Kachlik, Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, Anna Smołowik i Aleksandra Grabowska.



„Ewa gotuje” – od 2 marca, sobota, godz. 10:10



W nowym sezonie Ewa Wachowicz przybliża widzom najpopularniejsze trendy kulinarne 2024 roku. Wraz z naszą królową kuchni będziemy gotować wedle receptur... tradycyjnej kuchni polskiej! Dużym powodzeniem będą cieszyć się również przepisy z odległych zakątków świata, takich jak wschodnia Azja. Niezmiennie w trendach będą także specjały kuchni śródziemnomorskiej.



„Gliniarze” – od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 17:00



Ten sezon będzie dłuższy od poprzednich - aż 75 odcinków. Fani serialu będą mogli śledzić nowe, mocne historie, oparte na autentycznych wydarzeniach, a tytułowi bohaterowie będą musieli wspiąć się na wyżyny, żeby stawić czoła przebiegłym przestępcom.

W role dzielnych pracowników policji wcielają się m.in. Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Natalia Brudniak, Aleksander Mackiewicz, Monika Miller, Oliwia Bieniuk, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski czy Przemysław Saleta.



„Pierwsza miłość” – poniedziałek-piątek, godz. 18.00



W nowych odcinkach jak zawsze czekają na widzów romantyczne historie miłosne, trzymające w napięciu wątki kryminalne i wciągające dramaty. Do tego zdrady, miłosne trójkąty, powroty do pierwszej miłości, śluby, rozstania, mroczne sekrety, intrygi i konflikty rodzinne.

Do obsady serialu dołączają: Grzegorz Wons, Ewa Florczak, Adam Wojciechowski, Sylwia Sokołowska.

Oprócz nich zobaczymy dobrze znanych bohaterów, w których wciela się m.in. Aneta Zając, Łukasz Płoszajski, Anna Ilczuk, Honorata Witańska, Aleksandra Zienkiewicz, Michał Koterski, Przemysław Sadowski, Jowita Budnik, Katarzyna Maciąg, Grażyna Wolszczak, Joanna Kurowska, Krzysztof Wieszczek.



„Love Island. Wyspa miłości” – TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek i niedziela, godz. 22:00

Nowy sezon randkowego reality show, a w nim nowi bohaterowie, nowe miłosne historie i nowa willa, w której wszystko się może zdarzyć... Tej wiosny nie zabraknie zauroczeń i ekscytujących chwil, na które z utęsknieniem czekają zarówno widzowie, jak i Islanderzy, którzy wierzą, że na Wyspie miłości znajdą swoją drugą połówkę. Zupełnie nowa, wspaniale położona willa, piękno i dzikość otaczającej natury oraz gorący andaluzyjski klimat stworzą idealne warunki dla wszystkich poszukujących miłości, nowych doświadczeń i przygód. Nad losami Wyspiątek jak zawsze czuwać będzie niezastąpiona gospodyni programu – Karolina Gilon.



„Pamiętniki z wakacji” – TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek i niedziela, godz. 21:00



Kultowy już program, który bawił miliony widzów i do czerwoności rozpalił polski Internet, w nowej odsłonie powraca w Czwórce. Wśród malowniczych wzgórz, pięknych plaż i atrakcji luksusowych kurortów Gran Canarii ponownie rozgrywać się będą burzliwe perypetie całej galerii barwnych postaci, które znów przeżyją wzloty i upadki - pokochają i zdradzą, stracą pieniądze i zdobędą pracę, zerwą znajomości i zyskają przyjaciół, popełnią gafy i naprawią błędy. A wszystko to w ciągu kilku tygodni szalonych wakacji!

W każdym z odcinków nowej serii śledzić będziemy dwie różne historie, kontynuowane przez kilkanaście kolejnych dni. W bohaterkę jednej z nich, wcieli się Dagmara Kaźmierska, która zagra Grażynę z Polski, od niedawna mieszkającą na Gran Canarii i prowadzącą tam własny bar. Jej spokój legnie w gruzach, gdy na wakacje przyjedzie do niej jej 19-letnia córka z koleżanką. W tym sezonie poznamy też historię kierowcy TIR-a, który został milionerem i na Gran Canarii postanowił spełnić swoje marzenia, losy rodziny Kowalskich, usiłujących odbudowywać na wyspie nadszarpnięte stażem i okolicznościami więzy rodzinne, przygody trzech kumpli bez grosza przy duszy, lecz z głowami pełnymi najdziwniejszych pomysłów, uroczego singla poszukującego miłości oraz paczkę przyjaciół, którzy na wyspie zrewidują swoje pragnienia, aby na końcu odnaleźć swe prawdziwe połówki.



„Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny” – na TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 20:00



W nowej serii jeszcze więcej intrygujących zagadek, trzymających w napięciu wydarzeń i mocny przewodni wątek kryminalny sezonu, który okaże się jedną z najmroczniejszych spraw w historii serialu.

Akcja pierwszego odcinka rozpoczyna się trzy miesiące po wydarzeniach finału jesiennej serii. Na komendzie dochodzi do istnego trzęsienia ziemi, w którego epicentrum znajduje się Naczelnik Kubis, a kolejne wypadki przybierają jeszcze bardziej gwałtowny obrót.

Oprócz sytuacji na komendzie i pasjonujących dochodzeń widzowie śledzić będą dalsze prywatne losy głównych bohaterów. Dramatyczne zdarzenia, zmagania z trudnymi wyzwaniami i codzienne kłopoty, przeplatać się będą ze wzruszającymi i radosnymi chwilami, a także komicznymi perypetiami postaci. Wiosną do obsady serialu, w której w minionym sezonie podziwialiśmy m.in. Marka Włodarczyka, Kamilę Ścibiorek, Gabrielę Oberbek, Magdalenę Margulewicz, Annę Prus, Polę Dębkowską, Annę Antoniewicz, Michała Mrozka, Pawła Izdebskiego, Tomasza Radawca, Magdalenę Szczerbowską, Tomasza Sobczaka, Przemysława Kapsę i Andrzeja Popiela, dołączą nowe twarze. Pierwszą z nich będzie Karolina Głąb („Galeria”, „Barwy szczęścia”, „Ojciec Mateusz”) w roli Izabeli Rosy, policjantki, do której dotrze Kubis, poszukując pewnych cennych informacji.



„Policjantki i Policjanci” – na TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 19:00



Nowe odcinki jednego z najpopularniejszych polskich seriali codziennych, a w nich kolejne policyjne akcje i interwencje oraz osobiste perypetie głównych bohaterów. W nowym sezonie Mikołaj Białach, wspierany przez niezawodny zespół wrocławskiej komendy, zmierzy się w pojedynku z wyjątkowo groźnym i przebiegłym przestępcą, a prywatnie zmagał się będzie z przeciwnościami, jakie napotyka jego miłość do Idy. W niebezpieczeństwie znajdzie się Góral i jego ukochana Tamara, a związek Natalii i Marka czekają chwile próby. Zagrożona będzie również Lena, którą po akcji z Zapałą, będzie starał się chronić Szulc, nieświadomy, że to niejedyne problemy, z jakim boryka się jego żona.

Emilka, po przejściach z Krzyśkiem, postanowi żyć dalej, nie oglądając się za siebie, choć rzeczywistość nie do końca jej na to pozwoli. Mimo przeciwności, w życiu policjantów nie zabraknie też sukcesów i radosnych chwil, a przyjaźń i miłość pozwoli im stawić czoła wyzwaniom losu. W tym sezonie na komendzie pojawią się także nowi policjanci, a gościnnie wystąpią w serialu znane i lubiane gwiazdy.



„Łowcy skarbów. Kto da więcej” – na TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 17:55



Kolejny sezon wyjątkowego show, w którym tytułowi Łowcy, czyli grono kolekcjonerów i dealerów antyków, przedmiotów vintage, designu i sztuki, licytuje między sobą przyniesione do studia skarby uczestników programu.

„Łowcy skarbów. Kto da więcej” to doskonałe połączenie rozrywki, wiedzy i emocji. Przedmioty i ich historie ożywają na naszych oczach, licytacje mogą przyprawić o zawrót głowy, a w studiu goszczą ciekawi ludzie o niezwykłych pasjach i fascynującej wiedzy.

W programie udział może wziąć każdy, bo każdy ma w domu coś, co może przedstawiać wartość i wpaść w oko jednemu z Łowców, którzy czekają w studiu z portfelami pełnymi pieniędzy i nadzieją na złowienie skarbu do dalszej sprzedaży lub do swoich prywatnych zbiorów. W roli prowadzących występują Krzysztof Ibisz i Paweł Orleański.



„Pomóż mi” – na TV4, od 4 marca, poniedziałek-piątek, godz. 15:05



Serial fabularno-dokumentalny opowiada historie nastoletnich bohaterów i ich rodzin, w których przemilczane lub zbagatelizowane problemy doprowadzają do tragedii i przestępstw.

Rozwiązaniem tych trudnych spraw i zagadek kryminalnych zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich: Młodszy Aspirant Maciej Bryś i jego partner Starszy Aspirant Gustaw Żelazny oraz młodsza aspirant Kinga Jabłońska. Chociaż mierzą się z bardzo poważną i jednocześnie delikatną materią, a każde z nich ma zupełnie inne spojrzenie na śledztwo, to razem docierają do prawdy i niosą pomoc nastolatkom uwikłanym w sytuacje, które wydają się bez wyjścia.



„Dagmara szuka męża” – na SuperPolsat, poniedziałek, godz. 21:00



Reality show, w którym Dagmara Kaźmierska poszukuje swojej drugiej połówki. Tytułowa bohaterka przemierza Polskę, próbując znaleźć kawalera, który sprosta jej oczekiwaniom. W roli samozwańczych swatów towarzyszy jej dwóch wiernych kompanów: syn Conan oraz niezawodny przyjaciel Jacek, którzy przedstawiają jej kandydatów w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach i profesjach. Jednocześnie pozostają krytyczni wobec potencjalnych partnerów, co prowadzi do zabawnych i nieprzewidywalnych sytuacji. Jedyne w swoim rodzaju trio sprawia, że wyprawa przeradza się w szaloną eskapadę, pełną komicznych perypetii, do których bohaterowie podchodzą z humorem i ogromnym dystansem do siebie.

„Dagmara szuka męża” to nie tylko randkowe reality show, które bawi, śmieszy i zaskakuje. To także program o miłości, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia, który potrafi wzruszyć i sprowokować do myślenia.



„Największe śledztwa CBŚP” – na SuperPolsat, czwartek, godz. 21:00



Dokumentalna seria prezentująca najciekawsze i najbardziej sensacyjne śledztwa Centralnego Biura Śledczego Policji, które po raz pierwszy w historii otwiera swoje archiwa przed widzami. W programie funkcjonariusze Biura - byli i czynni policjanci, a także inni przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości - zdradzają tajniki swojej pracy, a część z nich po raz pierwszy publicznie pokazuje swoją twarz, ukrywaną latami pod kominiarką.

Fascynujące, zaskakujące, a niejednokrotnie przerażające szczegóły głośnych spraw przybliżają widzom występujący w studio eksperci oraz dynamicznie zmontowane archiwalne materiały filmowe, udostępnione ekskluzywnie przez Policję. Poznajemy pracę CBŚP od kuchni oraz kulisy rozmaitych operacji - od rozbijania gangów pseudokibiców, przez likwidowanie laboratoriów narkotykowych po pościgi za najgroźniejszymi przestępcami.



„Policjanci” – na SuperPolsat,



Serial dokumentalny, którego bohaterami są policjanci patroli i całych oddziałów prewencji, a także dzielnicowi, z różnych regionów Polski. Kamera towarzyszy patrolom pieszym, zmotoryzowanym, wodnym i morskim, tak podczas interwencji, gdy każda minuta wymaga podejmowania trudnych decyzji, jak i w chwilach oddechu na służbie lub kiedy kończąc dyżur, zdejmują mundur.

Podpatrujemy policjantów w sytuacjach prawdziwych, niereżyserowanych - nie tylko gdy jadą na trudne akcje, ale też w czasie codziennych rutynowych zadań lub gdy przytrafiają im się zabawne przypadki. Widzimy ich podczas swobodnych rozmów, kiedy żartują lub wymieniają się docinkami. Poznajemy ich wzajemne relacje i przekonujemy się, jakie emocje i reakcje budzą w nich zajścia, z jakimi mają do czynienia w swojej pracy.

Autentyzm i różnorodność ukazanych zdarzeń oraz ciekawi bohaterowie to nie jedyne atuty tej produkcji. Dynamiczny montaż, wykorzystanie oprócz zdjęć operatorskich także ujęć z dronów i kamer specjalnych, osadzonych podczas akcji na mundurach funkcjonariuszy, uatrakcyjniają formę serialu i pozwalają zobaczyć sytuację z różnej perspektywy.



„Sługa Narodu 2” – na Polsat Box Go, od 9 lutego



Ukraiński pierwowzór serialu wyniósł do władzy Wołodymyra Zełenskiego, który zagrał w nim główną rolę.

Przeniesiona na rodzimy grunt historia przedstawia Ignacego Koniecznego (Marcin Hycnar), który w wyniku politycznych intryg zostaje prezydentem. W nowych odcinkach Ignacy będzie konsekwentnie prowadził walkę z korupcją i oligarchami. Sytuacja skomplikuje się, gdy prezydent stanie w obliczu przymierza z wrogami, a jego zwolennicy pokażą inną niż dotąd twarz.

Reżyseria oraz adaptacja scenariusza: Okił Khamidov. W roli głównej Marcin Hycnar, któremu towarzyszą m.in. Danuta Stenka, Krzysztof Dracz, Sławomir Orzechowski, Dorota Kolak i Magdalena Popławska.



„Krew 2” – na Polsat Box Go, kwiecień 2024 roku



Do rodziny Gajewskich wracamy po pięciu latach od aresztowania Jerzego. Nowy sezon zaczyna się jego wyjściem z więzienia. Starsza siostra Laury, Alicja, ma wypadek. Auto, które prowadzi, wpada do rzeki, a ona sama ledwo uchodzi z życiem. W bagażniku samochodu policja znajduje ciało. Przykładna matka i żona, która walczy z chorobą, ukrywa - jak się okazuje - mroczne tajemnice, które powoli wychodzą na jaw.

Serial w reżyserii Marcina Ziębińskiego to pełen rodzinnych kłamstw i sekretów thriller psychologiczny. W obsadzie: Katarzyna Z. Michalska, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska, Kamil Kula, Hubert Miłkowski, Izabela Dąbrowska.



„Teściowie 2” – na Polsat Box Go, maj 2024 roku



Rodziny Ledwoniów i Nagórskich czekają ogromne zmiany. Ich dzieci dramatycznie przeżywają nieudany ślub. Życie, jak wiemy, nie znosi próżni, więc Lucek i Andżela zaczynają układać je sobie na nowo. Dzieje się też u rodziców - ciągną się za nimi stare kłopoty, które przyciągają nowe. Serial to pełna humoru historia, która w krzywym zwierciadle odbija współczesne obyczaje i różnice pokoleniowe.

Autorem scenariusza jest Krzysztof Jaroszyński, reżyserem i operatorem obrazu Grzegorz Kuczeriszka. W rolach młodej pary Julia Wieniawa i Ignacy Liss, tytułowych teściów grają: Joanna Kurowska, Cezary Pazura, Jolanta Fraszyńska i Cezary Kosiński.



„Zdrada” – na Polsat Box Go, czerwiec 2024 roku



Julia jest introwertyczną i docenianą fotografką, żoną ambitnego i żądnego sukcesu prokuratora Patryka. Kiedy podczas wernisażu wychodzi zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć od tłumu, nieoczekiwanie poznaje Pawła. Tych dwoje nie jest w stanie oprzeć się chemii i gwałtownemu uczuciu. To, z czego nie zdają sobie sprawy, to istniejące między nimi zależności i powiązania.

„Zdrada” to thriller psychologiczny, remake znakomicie przyjętego przez krytyków i widzów holenderskiego serialu „Overspel”. Za reżyserię odpowiada Makary Janowski. Autorem zdjęć jest Paweł Figurski. W rolach głównych: Anna Kaczmarczyk, Marieta Żukowska, Dawid Ogrodnik, Paweł Małaszyński i Piotr Polk. W pozostałych rolach: Grażyna Szapołowska, Mikołaj Krawczyk, Olga Sarzyńska, Dobromir Dymecki, Przemysław Bluszcz, Bartłomiej Firlet i Juliusz Chrząstowski.Czytaj też:

