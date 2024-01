Na TVP wraca kultowy program. Z Michałem Olszańskim na czele

„Magazyn Ekspresu Reporterów” zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 1999 roku i przez 21 lat format prowadził Michał Olszański. Program był wielokrotnie nagradzany w różnych konkursach dziennikarskich za poruszanie problematyki społecznej i propagowanie idei humanitarnych. Przez kilka lat znajdował się w czołówce programów w swojej kategorii.

Kulisy rozstania Michała Olszańskiego z TVP

Michał Olszański rozstał się z Telewizją Polską w sierpniu 2020 roku. W maju tego samego roku dziennikarz zerwał współpracę z radiową Trójką, gdzie pracował przez 25 lat. Rok wcześniej został odsunięty od prowadzenia „Pytania na Śniadanie”, w którym był gospodarzem przez 10 lat.

Gdy odchodził z „Magazynu Ekspresu Reporterów” wydał oświadczenie, które rozesłał do mediów. „Po 21 latach nadszedł czas rozstania z TVP. Nie będę miał okazji, by na antenie podziękować widzom, dlatego czynię to tutaj. To był zaszczyt gościć w Państwa domach we wtorki wieczorem, ogromna radość z faktu, że prezentujemy uczciwy, rzetelny i ciekawy program. Szacunek i podziękowanie za to, że Państwo tak reagowali na nasze reportaże” – pisał Olszański.

„Słowa podziękowania i uznania kieruję także do reporterów, którzy są solą tego programu. Jesteście elitą dziennikarstwa, służycie prawdzie i ludziom. To dzięki Wam ten program przez lata był oglądany, szanowany i oczekiwany. Oby tak było dalej, niestety już bez mojego udziału. Kto wie, może jeszcze się zobaczymy? Dziękuję za te 21 lat wtorkowych spotkań” – przekazywał widzom.

„Magazyn Ekspresu Reporterów” wraca. Olszański: To absolutnie fascynujące

Po Michale Olszańskim program przejęli Mirosław Rogalski i Urszula Rogala. Wtedy, z roku na rok, zaczął tracić widzów. Zniknął z anteny po 24 latach, w sierpniu 2023 roku. Po zmianie włodarzy TVP „Magazyn Ekspresu Reporterów” ma teraz wrócić na antenę. I to z oryginalnym prowadzącym.

– Rzeczywiście są już wstępne ustalenia. Powiedziałem, że bardzo chętnie chciałbym wrócić do magazynu i być twarzą programu reporterskiego. Wiadomo, że to jest program dla reporterów, a nie dla prowadzącego, ale jak byłem twarzą przez tyle lat, nie wyobrażam sobie, że nie mógłbym pociągnąć programu. Pewnie nie na wiele lat, bo swoje lata mam na karku i już jestem na emeryturze, ale zadanie wydaje mi się absolutnie fascynujące i fajne – przekazał Michał Olszański w rozmowie z dziennikarzami portalu Wirtualne Media.

Dziennikarz dodał też, że program ma się pojawić już w połowie marca, jednak nie ma jeszcze jasności co do terminu jego emisji. – Ja bym bardzo chciał, żeby to było we wtorek w Dwójce, ale tu stuprocentowej pewności nie ma – przekazał Olszański.

