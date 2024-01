Marzena Rogalska wróci do „Pytania na śniadanie”? Dała jasną odpowiedź

Po ostatnich zmianach w Telewizji Polskiej, wiele osób wraca do publicznego nadawcy. Do redakcji TVP znów dołączyli m.in. Maciej Orłoś, Jarosław Kret czy Dariusz Szpakowski, a lista nazwisk nowych współpracowników jest o wiele dłuższa. Niektórzy zastanawiają się, czy na podobny ruch zdecyduje się Marzena Rogalska. Teraz prezenterka rozwiała wątpliwości fanów.

Marzena Rogalska wróci do TVP?

Marzena Rogalska debiutowała w 1995 roku w krakowskim oddziale Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła magazyn filmowy. Później od 2009 roku była na stałe związana z TVP i pojawiała się m.in. w teleturnieju „Dzieciaki górą!”, show „Kocham cię, Polsko!”, programie „Przygarnij mnie”, cyklu „Domy przyszłości”, produkcjach „To był rok!” oraz „Gotowi do gotowania. Start!”, a także „Pytaniu na śniadanie”, w którym partnerował jej Tomasz Kammel. W 2021 roku nagle zerwała współpracę z publicznym nadawcą, co było szeroko komentowane w ogólnopolskich mediach. Niedługo później nawiązała współpracę z TVN Style.

Niedawno wspomnianego dziennikarza zapytano, jak zapatrywałby się na powrót Marzeny Rogalskiej do śniadaniówki Telewizji Polskiej i zajęcia miejsca u jego boku. – Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą – odpowiedział wówczas Tomasz Kammel w rozmowie z portalem Gazeta.pl. Teraz głos w tym temacie zabrała sama prezenterka.

Na jej profilu na Instagramie jeden z fanów w piątek 5 grudnia skomentował zdjęcie dziennikarki i bezpośrednio zapytał Marzenę Rogalską o to, czy niebawem pojawi się znów w TVP. Napisał: „Pani Marzenko, szczęśliwości w nowym roku. A może wróci pani teraz do TVP, do „Pytania na śniadanie”? Bez pani to nie to”. Przez to, że prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, mężczyzna szybko doczekał się odpowiedzi. 53-latka nie pozostawiła żadnych wątpliwości.

Codziennie słyszę to pytanie, ale dobrze mi bardzo w TVN Style – napisała.

