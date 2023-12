TVP3 Info znika z anteny. W Telewizji Polskiej zaczynają się cięcia

Po niedawnych wyborach wiadomo było, że Telewizję Polską czekają duże zmiany. W mediach huczy już o licznych zmianach personalnych, teraz natomiast okazuje się, że TVP ma wprowadzić również duże cięcia w części stacji tematycznych. Z ramówki znikają kolejne programy.

Koniec programów w kanałach tematycznych TVP

W bieżącym roku do TVP trafiło aż 2,35 mld złotych, w przyszłym natomiast będzie to mniejsza kwota. Bogdan Zdrojewski, szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu, powiedział niedawno „Wirtualnym mediom”, że media publiczne będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości od 900 mln do 1,7 mld złotych. – To kwoty, które wynikają z rozmaitych zobowiązań mediów publicznych. Musi być jednak gwarancja, że telewizja się zmieni, wróci do dziennikarstwa, a nie pracy funkcjonariuszy partyjnych – zaznaczył.

Ze względu na mniejszą sumę, musi dojść do realizacji planu oszczędnościowego i cięć w kanałach tematycznych. W pierwszej kolejności zmiany dotkną m.in. TVP3 Info – pasma, które uruchomiono we wrześniu 2022 roku. TVP3 Info nadawało od godz. 10 do godz. 16. Obecnie jest emitowane natomiast od poniedziałku do piątku i składa się z ośmiu wejść antenowych od godz. 10:00 do 14:30. Teraz, według ramówki na pierwsze dwa tygodnie stycznia 2024 roku, pasmo w całości zniknie z anteny. W zamian stacja będzie pokazywać m.in. powtórki reportaży i magazynów, „Wiadomości” o godz. 12:00 i serial po godz. 10 – informują „Wirtualne Media”.

Z anteny TVP3 mają też zniknąć wydania takich programów, jak „Express Regionów” (o godz. 7:45, 12:45, 14:45, 16:45 i fleszowe o 16:00) oraz „Echa Dnia” o 16:05 (zastąpi je magazyn „Na sygnale” z TVP Info). Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że cięcia ramówki dotkną również m.in. TVP Historia i TVP Kobieta. Co więcej, przestanie być także realizowany teleturniej „Giganci historii” emitowany w TVP Historia.

Zmiany w Telewizji Polskiej

Pojawiają się też już pierwsze nieoficjalne ustalenia na temat nowego szczebla kierowniczego telewizji publicznej. Za zmiany w TVP ma być odpowiedzialny zespół kilkudziesięciu osób, głównie tych, które pracowały w Telewizji Polskiej, zanim przejął ją PiS. Jak podał „Onet”, porządki w stacji ma także przeprowadzać nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz z KO, który głównie po to ma otrzymać stanowisko w resorcie kultury. Na czele „Wiadomości” natomiast ma stanąć Paweł Płuska, obecny dziennikarz „Faktów” TVN, który z redakcją przy Wiertniczej jest związany od 2002 roku.

