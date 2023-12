Wiemy, kto wystąpi podczas sylwestra TVP. Na scenie trzy wielkie diwy

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok, w związku z czym rozpoczynają się intensywne przygotowania do sylwestrowych imprez. Światło dzienne ujrzały właśnie informacje na temat wydarzenia organizowanego przez Telewizję Polską. Nie zabraknie na nim znanych artystek.

Gwiazdy na „Sylwestrze Marzeń” TVP

Choć przez jakiś czas nad „Sylwestrem Marzeń” wisiały czarne chmury, finalnie podjęto decyzję o organizacji imprezy. Wydarzenie po raz kolejny powróci do Zakopanego, mimo tego, że publiczny nadawca szukał alternatywnych miejsc do zaprezentowania show, a w grę wchodził nawet PGE Narodowy. „Onet” podawał, że „za przyznaniem Zakopanemu koncertu miała lobbować grupa kilku posłów, a szczególną rolę odegrała tu sama Beata Szydło”. Nie odpowiada to jednak wszystkim mieszkańcom stolicy Tatr.

Teraz podano, że już we wtorek 12 grudnia rusza budowa sceny do sylwestra Telewizji Polskiej. Z dokumentów przetargowych wynika, że scenografia ma być wykonana według projektu artystycznego Giorgiosa Stilianou – Matsis i ma być oparta na zeszłorocznej scenografii.

Co więcej, "Wirtualne media" podały, że podczas tegorocznego „Sylwestra Marzeń” wystąpi Maryla Rodowicz (jurorka w show „The Voice Senior”), Edyta Górniak (która nagrała też dla TVP1 koncert świąteczny) oraz Justyna Steczkowska (jurorka w show TVP2 „The Voice of Poland”). Warto dodać, że to kolejny rok z rzędu, w który Górniak i Steczkowska będą gwiazdami wydarzenia TVP. Rok temu Rodowicz występowała natomiast na imprezie Polsatu.

Pełną listę artystów występujących podczas tegorocznego koncertu TVP ma ujawnić we wtorek 19 grudnia br. Wiadomo już, że w tym roku reżyserem widowiska nie będzie Maciej Dobrowolski, lecz Tomasz Motyl, który niedawno pracował przy świątecznym koncercie Edyty Górniak czy show TVP2 „Rytmy Dwójki”. Transmisja „Sylwestra Marzeń” rozpocznie się w niedzielę 31 grudnia o 20.00 na antenie telewizyjnej Dwójki.

