Uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie zamierza głosować. Podała powód

Wybory odbędą się już za kilka dni i coraz więcej gwiazd aktywnie angażuje się w zachęcanie do wrzucenia swojego głosu do urny. Niektórzy z nich wprost mówią o swoich poglądach, inni zostawiają to dla siebie, a tylko namawiają do udziału..

Uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie będzie głosować

Jedną z celebrytek, która zabrała głos ws. wyborów 15 października była Marta Podbioł, uczestniczka 8. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia”. Chociaż TVN emituje już kolejny sezon, to Podbioł pozostaje z internautami w stałym kontakcie. Jej konto na Instagramie śledzi prawie 55 tysięcy obserwujących. Zainteresowanie próbuje utrzymać, organizując serię pytań i odpowiedzi. Podczas ostatniej takiej serii jeden z fanów zapytał ją, czy planuje oddać głos. Gwiazda jednak zaprzeczyła.

„Rozczaruję wszystkich, ale co by się nie działo, jestem tworem apolitycznym i głosowałam w życiu raz, jak rodzice mnie przymusili po 18. urodzinach” – wyznała. W dalszej części próbowała się tłumaczyć ze swojej decyzji. „Nie zachęcam nikogo, żeby nie głosował. Tylko szczerze odpowiadam na pytanie, że ja nie zamierzam tego robić. Nie identyfikuję się z żadną partią i tak już zostanie. Napisałabym dlaczego, ale to chyba karalne” – skomentowała.

Gwiazdy angażują się w nadchodzące wybory

Wiele z popularnych osób wzięło udział w Marszu Miliona Serc, który zorganizowała opozycja. Po wystąpieniu polityków kilka osobistości pojawiło się na scenie i wspólnie zaśpiewa utwór Chłopców z Placu Broni „Kocham wolność”. Na ten występ zdecydowała się m.in. Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska, Piotr Gąsowski, Andrzej Seweryn, Katarzyna Grochola, czy Mateusz Damięcki.

Mateusz Damięcki został okradziony

Szczególnie aktor bardzo intensywnie angażuje się w namawianie Polaków do udziału w głosowaniu. Mateusz Damięcki publikował nawet nagranie, w którym przekazał, że został okradziony. Wymienił nie tylko Konstytucję czy Trybunał Konstytucyjny, ale przyznał, że zginęło też „sporo pieniędzy”. – Między innymi 68 milionów na wybory wicepremiera Polski, Jacka Sasina, ponad 6 miliardów złotych na Media Narodowe, ponad 20 miliardów z funduszy KPO.

Piłkarz wyzwał Aleksandrę Popławską

Niedawno głośno było też o sprawie Aleksandry Popławskiej, która pod nagraniem, w którym zachęcała do oddania głosu, otrzymała niewybredny komentarz. Ty ku*** właśnie idź spać” – napisał pod postem jeden z internautów. W odpowiedzi aktorka opublikowała wideo, w którym podkreśliła, że oczekuje od mężczyzny publicznych przeprosin.

