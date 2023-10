Piłkarz wyzwał Aleksandrę Popławską. Powodem film, w którym zachęca do udziału w wyborach

Aleksandra Popławska opublikowała wideo, w którym opowiedziała o nieprzyjemnej sytuacji. Jeden z internautów użył w stosunku do niej niecenzuralnych słów. Teraz oczekuje od niego przeprosin.

Piłkarz wyzwał Aleksandrę Popławską, bo zachęca do pójścia na wybory

Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a wiele ze znanych osób zachęca do oddania głosu. Niektórzy nawet wprost mówią o tym, kogo według nich warto wspierać.

Aleksandra Popławska opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym pozuje w opasce na oczy z napisem „Nie śpij, bo cię przegłosują”. To nie spodobało się jednemu z internautów, który nie przebierał w słowach. „Ty ku*** właśnie idź spać” – napisał pod postem. Aktorka postanowiła zareagować.

Aleksandra Popławska oczekuje przeprosin od internauty, który ją wyzwał

Gwiazda TVN wrzuciła kolejne nagranie, w którym zwróciła się nie tylko do wspomnianego mężczyzny, ale nawet do klubu sportowego, do którego należy. Do wypowiedzi dołączyła zrzut ekranu ze wspomnianą wiadomością. – Ty ku*** właśnie idź spać — napisał pod moim ostatnim postem dotyczącym kampanii profrekwencyjnej w wyborach pod hasłem „Nie śpij, bo cię przegłosują” pan Dariusz Gołuński, piłkarz z Klubu KSWS Victoria Kaliska. Okrasił wpis wymiotującą emiotikonką – zaczęła Popławska.

Do nagrania dołączyła wpis. „Dlaczego, panie Dariuszu, pan mnie obraża? Płacę podatki, uczciwie i ciężko pracuję w zawodzie od 20 lat, jestem mamą, żoną i obywatelką tego kraju, która namawia do udziału w wyborach, nie podając konkretnej partii politycznej i nie obrażając przy tym nikogo. Oczekuję od pana przeprosin, oficjalnych, tak jak miał pan odwagę oficjalnie mnie obrazić” – czytamy.

To samo możemy usłyszeć od poruszonej Popławskiej na nagraniu. Na koniec gwiazda zaapelowała do fanów, żeby nie obrażać internauty. „Skończmy z zasadą, że Polak obraża Polaka” – podkreśliła. Na koniec jeszcze raz zachęciła do udziału w wyborach, które odbędą się już 15 października 2023 roku.

