Wpadka na festiwalu w Sopocie. Agnieszka Chylińska zapomniała słów

Za nami trzeci dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie. Jak w poprzednie dni nie obyło się bez wpadek. W pierwszy wieczór mikrofony prowadzących nie zostały wyłączone, przez co widzowie mogli usłyszeć zakulisowe rozmowy prezenterów. Co gorsza, odbywały się w czasie koncertu Natalii Przybysz.

Natomiast kolejna część nie spodobała się widzom z powodu poziomu artystycznego. Szybko zaczęli negatywnie komentować słaby występ zespołu Lady Pank, którzy na scenie wykonali utwory „Kryzysowa narzeczona”, „Tacy sami”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam, gdzie ty” czy „Mniej niż zero”.

Top Sopot Festiwal 2023. Jak wyglądał trzeci dzień wydarzenia?

Przedostatni dzień Top Sopot Festiwal 2023, jak każdy przyniósł wiele niespodzianek – w tym samym dniu ogłoszono jesienną ramówkę TVN, co sprawiło, że wszystkie gwiazdy zjawiły się w nadmorskim mieście i uczestniczyły w wydarzeniu.

Niestety trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival rozpoczął się od wpadki. W czasie koncertu Agnieszka Chylińska zapomniała słów swojej piosenki.

Wpadka podczas Top Sopot Festiwal 2023

Już na początku kolejnego koncertu w ramach Top Sopot Festiwal 2023 doszło do wpadki. Kiedy pojawiła się Agnieszka Chylińska, fani zareagowali ogromnym entuzjazmem. Artystka na deskach Opery Leśnej pojawia się niemal co roku. Na początku wykonała piosenkę Jest nas więcej. Chwilę później przeszła do swojego hitu „Królowa łez”. Jak się jednak okazało – w pewnym momencie zapomniała słów. Postanowiła się z tego wytłumaczyć. – Zapomniałam tekstu z wrażenia – przyznała.

Mimo to internauci docenili jej występ. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy.

Czytaj też:

Relacja z festiwalu w Sopocie. Julia Wieniawa „prawdziwym człowiekiem renesansu”Czytaj też:

Natalia Janoszek prosiła Krzysztofa Rutkowskiego o pomoc. Detektyw zdradził szczegóły