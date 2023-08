Stylizacje gwiazd podczas ramówki TVN. Odważna kreacja Rozenek-Majdan i Olejnik w stylu Barbie

Zbliżająca się jesień oznacza, że stacje przedstawią nam nowe propozycje. Nie zabraknie nowych sezonów seriali, programów rozrywkowych i zmian w pasmach śniadaniowych. TVN w tym roku zdecydował się na wyjątkową prezentację. Nie zabrakło niespodzianek dla widzów i zmian, które nas czekają.

Wyjątkowa prezentacja ramówki TVN

Tegoroczna prezentacja ramówki TVN odbyła się w nieoczywistym miejscu: na Placu Zdrojowym, pomiędzy hotelem Sheraton a sopockim molem pojawiły się największe gwiazdy TVN, a przede wszystkim są to prezenterzy trwającego Top of the Top Sopot Festival: Małgorzata Rozenek-Majdan, Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Julia Wieniawa, Paulina Krupińska, Anna Senkara, Wojciech Łozowski, Krzysztof Skórzyński i Damian Michałowski.

Podczas ramówki TVN nie zabrakło atrakcji dla widzów

Organizatorzy prezentacji jesiennej ramówki TVN przygotowali dla wiernych fanów specjalne atrakcje. Widzowie nie tylko mogli na żywo spotkać twarze stacji, ale też wziąć udział w atrakcjach i zrobić sobie oryginalne zdjęcie.

W strefie dla widzów można zobaczyć unikatowe samochody, które powstały w programach TVN Turbo i umalować się w strefie beauty TVN Style. Dzieci natomiast mogą spotkać się ze swoimi ulubionymi postaciami z bajek. Nie zabraknie też perfekcyjnego miejsca na zrobienie fotografii: na kwietnej huśtawce z serialu HBO „I tak po prostu” albo w fotobudce programu TVN7 „Hotel Paradise”.

Gwiazdy na ramówce TVN. Zobaczcie stylizacje

Prezentacja ramówki telewizji to idealna okazja dla gwiazd, żeby zaprezentować oryginalne stylizacje. Jak zawsze uwagę fotoreporterów przykuła Małgorzata Rozenek-Majdan, która postawiła na mocno odkrytą kreację w odważnym kolorze. Na tle klasycznych strojów wyróżniała się także Monika Olejnik. Dziennikarka wybrała sukienkę w kolorze „różu Barbie” i buty na wysokiej platformie. Zobaczcie, jak prezentowali się inny celebryci TVN.

Galeria:

